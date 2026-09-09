Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ți-am pregătit 5 știri importante de ieri, ca să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel: Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului trebuie să fie o încurajare pentru toți părinții

„Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului trebuie să fie o încurajare pentru toți părinții care au copii și pentru cei care nu au, dar doresc să aibă”, a spus marți Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

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Românce în istorie: Sf. Olimpiada din Fărcașa – sfințirea discretă prin căsnicie și maternitate

Există un chip nespectaculos al sfințeniei: sunt acei sfinți care nu au pustnicit, nu au fost martirizați de călău sau de vreo boală cumplită, ci doar și-au împlinit cele ale vieții firesc, cu dragoste, smerenie și evlavie.

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Noul arhiereu vicar al Episcopiei Italiei a fost hirotonit: Doresc ca slujirea pe care o încep să fie o împreună-lucrare

Arhiereul vicar Maxim Danubianul al Episcopiei Italiei a fost hirotonit marți în Parohia „Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia” din Moncalieri, Italia. „Doresc ca slujirea pe care o încep să fie una de împreună-lucrare, în unitate și ascultare, pentru binele clerului și al credincioșilor”, a spus noul ierarh.

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Rechizitele și hainele de la Pr. Dan Damaschin au ajuns la aproape o mie de copii din eparhia Romanului și Bacăului

Basilica.ro a anunțat că Pr. Dan Damaschin, preot de caritate la Maternitatea „Elena Doamna” din Iași, are o listă de peste 16.000 de copii pe care Asociația Glasul Vieții, pe care a fondat-o, îi ajută să meargă la școală, oferindu-le în septembrie ghiozdane cu rechizite, haine și încălțăminte.

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Elevii din Cluj-Napoca au început noul an școlar la Catedrala Mitropolitană: Să fiți întărire Bisericii, a spus IPS Andrei

Elevii din Cluj-Napoca au început luni noul an școlar prin rugăciune la Catedrala Mitropolitană. „Prin învățătura serioasă și cuminte să fiți întărire Bisericii și mare bucurie părinților”, a îndemnat Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului.

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