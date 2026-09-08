Patriarhul Daniel: Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului trebuie să fie o încurajare pentru toți părinții

„Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului trebuie să fie o încurajare pentru toți părinții care au copii și pentru cei care nu au, dar doresc să aibă”, a spus marți Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Patriarhul României a explicat de ce praznicul Nașterii Maicii Domnului este așezat la începutul Anului Bisericesc și de ce este sărbătorit în data de 8 septembrie: „Pentru că cifra opt simbolizează veșnicia sau viața veșnică”.

„Deci nașterea Maicii Domnului este serbată pentru că prin ea vine ca om în lume Fiul veșnic al lui Dumnezeu pentru a mântui lumea de păcat și de moarte și a dărui oamenilor viață veșnică”.

Puterea rugăciunii smerite, a răbdării și a așteptării

Preafericirea Sa a prezentat exemplul Sfinților și Drepților Părinți Ioachim și Ana, care s-au rugat îndelung pentru dobândirea unui copil: „Învățăm de la părinții Maicii Domnului cât de mare este puterea rugăciunii smerite, a răbdării și a așteptării, mai ales atunci când este vorba de darul de a avea copii”.

„Sunt o mulțime de oameni astăzi care suferă pentru că nu au copii. Alții au adoptat copii, adică au înfiat copii și au devenit părinți prin afecțiune, chiar dacă nu au fost părinți după trup”, a evidențiat Patriarhul Daniel.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a subliniat că responsabilitatea părintească presupune mai mult decât nașterea unui copil: „Nu este suficient să dai naștere trupește unui copil dacă nu-l crești și duhovnicește”.

„Cu adevărat părinte este cel care ajută și formează un copil, îl educă, îi arată grijă părintească și iubire constantă prin creșterea lui fizică și educarea lui spirituală”, a subliniat Părintele Patriarh.

Totodată, Preafericirea Sa a îndemnat la sprijinirea familiilor cu mai mulți copii, „pentru că prin credință și viață sfântă, copiii și părinții lor pot deveni sfinți”.

Cei care luminează și îmbogățesc sufletele copiilor

Preafericirea Sa a făcut legătura dintre praznicul Nașterii Maicii Domnului și începutul noului an școlar, evidențiind importanța formării copiilor: „Cea mai mare bogăție pentru un om este formarea lui spirituală și intelectuală”.

„Cu alte cuvinte, mari se vor chema educatoarele și educatorii, învățătoarele și învățătorii, profesoarele și profesorii, care luminează și îmbogățesc sufletele copiilor și tinerilor, care, fiind bine educați, vor aduce bucurie familiei, școlii, bisericii și poporului român”.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit și despre rolul preotului în formarea copiilor și tinerilor: „Preotul care lucrează ca părinte duhovnicesc cu toți copiii și cu tinerii are o importanță deosebită în creșterea și în formarea acestora din punct de vedere duhovnicesc”.

La final, Patriarhul României i-a felicitat pe cei peste 2,6 milioane de români care poartă numele Fecioarei Maria: „Le dorim să sporească în rugăciune, în credință, în fapte bune și să fie ocrotiți de Maica Domnului”.

Foto credit: Ziarul Lumina