Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Moaștele Sf. Ana de la Cutlumuș au ajuns în România: Patriarhul Daniel a amintit legăturile mănăstirii cu Țara Românească

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a întâmpinat sâmbătă seară, la Reședința Patriarhală, moaștele Sfintei Ana, mama Maicii Domnului, aduse de la Mănăstirea Cutlumuș pentru prima dată în România, la inițiativa Parohiei „Sf. Gheorghe – Nou” din Capitală. Acestea sunt însoțite de o delegație din Sf. Munte Athos.

Citește mai mult.

Program: Proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița

Mănăstirea Ortodoxă Română Mălainița din Vicariatul Timocului, Episcopia Daciei Felix (Serbia) va găzdui, în perioada 12-13 septembrie 2026, manifestările prilejuite de Proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița.

Citește mai mult.

Pr. Dan Damaschin mai are trei mii de copii de îmbrăcat pentru începerea anului școlar

Pr. Dan Damaschin, preot de caritate la Maternitatea „Elena Doamna” din Iași și fondatorul Asociației Glasul Vieții, mai are nevoie de sprijin pentru a ajuta 2.980 de copii să înceapă anul școlar în condiții decente: cu rechizite, dar și haine și încălțăminte nouă.

Citește mai mult.

În imagini: Prima slujbă de Sfințire Mică a apei la Schitul Românesc de la Iordan, după decenii de pustiire

La Schitul Românesc de la Iordan a fost oficiată vineri prima slujbă de Sfințire Mică a apei după decenii de pustiire, anunță Arhim. Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte și superiorul Așezămintelor Românești de la Ierusalim, Ierihon și Iordan.

Citește mai mult.

Credincioșii sunt invitați la hramul istoric al Mănăstirii Sihăstria

Mănăstirea Sihăstria își serbează marți hramul istoric, Nașterea Maicii Domnului. Într-o postare pe pagina de Facebook a așezământului monahal, obștea invită credincioșii la programul special al slujbelor.

Citește mai mult.