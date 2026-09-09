Episcopul Veniamin la hramul istoric al Mănăstirii Sihăstria: Să medităm la smerenia și rugăciunea Maicii Domnului

„Să medităm la smerenia și rugăciunea Maicii Domnului”, i-a îndemnat marți Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, pe credincioși la hramul istoric al Mănăstirii Sihăstria.

Sfânta Liturghie a fost oficiată împreună cu un sobor de clerici, din care a făcut parte și arhim. Ciprian Grădinaru, eclesiarhul Paraclisului Catedralei Naționale.

Preasfinția Sa a vorbit despre Nașterea Maicii Domnului și locul praznicului la începutul anului bisericesc: „Această zi este o zi de mare bucurie, pentru că prin nașterea Maicii Domnului se începe lucrarea de mântuire a neamului omenesc. Din ea, mai târziu, avea să Se întrupeze Cuvântul lui Dumnezeu”.

Modele de statornicie în credință

Preasfinția Sa a evidențiat statornicia Sfinților și Drepților Părinți Ioachim și Ana în rugăciune și credință.

„În contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine, ne bucurăm să îi avem ca model, care sunt pentru noi modele de statornicie în credință în primul rând pentru că deși nu erau roditori ei au rămas statornici în îndeplinirea legii lui Dumnezeu”.

„Uităm de sacrificiile pe care trebuie să le facă familiile pentru educarea frumoasă a copiilor, pentru formarea lor atât în perspectiva vieții de familie, cât și în perspectiva de a fi buni cetățeni ai țării și mărturisitori ai credinței”, a adăugat ierarhul.

Episcopul Veniamin a vorbit și despre rolul educației religioase: „Prin ora de religie, tinerii, pe lângă ceea ce învață în familie, pot cunoaște mai multe lucruri despre credința noastră ortodoxă. E o mare binecuvântare și un mare avantaj pentru noi dacă luăm lucrurile în serios”.

„Să ne angajăm într-o viață creștină autentică”

Preasfinția Sa a amintit și de sfinții care au avut legătură cu așezământul monahal din județul Neamț: „Pe Sfinții Cuvioși Cleopa și Paisie mulți i-ați cunoscut și ați văzut smerenia și credința lor puternică, precum și râvna lor pentru Casa Domnului”.

„Ei sunt pentru noi modele și rugători la tronul lui Dumnezeu, pentru că ne învață să urmăm Maicii Domnului. Asemenea ei și noi să ne angajăm într-o viață creștină autentică și să încercăm să ascultăm și împlinim Cuvântul lui Dumnezeu”, a spus la final Episcopul Basarabiei de Sud.

Mănăstirea Sihăstria este situată la aproximativ 22 de kilometri de Târgu Neamț. Așezământul monahal a fost întemeiat în anul 1655 de Episcopul Ghedeon de Huși și a purtat inițial numele „Sihăstria lui Atanasie”.