Luna Sf. Antim Ivireanul în Eparhia Râmnicului este dedicată prieteniei dintre popoarele român și georgian

Arhiepiscopia Râmnicului a dedicat luna septembrie Sfântului Antim Ivireanul și prieteniei dintre poporul român și cel georgian. Pe parcursul lunii sunt organizate manifestări culturale, sportive, artistice și pelerinaje.

Potrivit eparhiei, evenimentele organizate în această perioadă reprezintă o recunoaștere a contribuției aduse de Sfântul Antim Ivireanul în plan duhovnicesc, cultural și administrativ în calitate de episcop al Râmnicului.

Totodată, este valorificată și contribuția adusă de sfânt în plan misionar, prin sprijinirea culturii și a spiritualității creștine atât în Georgia natală, cât și în alte comunități creștin-ortodoxe.

Din aceste activități face parte și expoziția de icoane „Chipuri ale sfințeniei”, organizată de Arhiepiscopia Râmnicului, în colaborare cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea.

„Vernisajul de la Centrul Cultural Vâlcea constituie, totodată, un act de prețuire a patrimoniului spiritual și cultural românesc și o mărturie a responsabilității de a păstra și transmite generațiilor viitoare valorile credinței și ale tradiției”, transmit organizatorii.

Programul se va încheia cu Sfânta Liturghie de sărbătoarea Sfântului Antim Ivireanul, în data de 27 septembrie.

Sfântul Antim Ivireanul

Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul s-a născut în Iviria (Georgia de astăzi) pe la 1650. În jurul anilor 1690 a ajuns în Țara Românească, unde i-a fost încredințată tipărirea cărților bisericești. Ulterior, a creat o școală de tipografie la Mănăstirea Snagov. Cea mai valoroasă lucrare a Mitropolitului Antim o constituie Didahiile. Sunt 28 de predici rostite în cursul arhipăstoririi sale.

În data de 16 martie 1705, a fost ales episcop de Râmnicu Vâlcea. Timp de trei ani a reușit tipărirea a nouă cărți.

În anul 1708 a fost întronizat Mitropolit al Țării Românești, continuându-și activitatea tipografică. Între 1713-1715 a ctitorit Mănăstirea Antim, iar în anul 1716, la instalarea regimului fanariot, a fost arestat și condamnat la închisoare în Mănăstirea Sf. Ecaterina din Sinai, însă pe drum a fost ucis și aruncat în apele râului Tungia, lângă Adrianopol.

Anul 2016, când s-au împlinit 300 de ani de la moartea Sfântului Antim Ivireanul, a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti. Cu această ocazie, Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei, a sfințit altarul bisericii Mănăstirii Antim după lucrările de renovare.