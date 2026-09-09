PS Timotei Prahoveanul despre aducerea moaștelor Sfintei Ana la București: O mare binecuvântare pentru întreaga țară

Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor a subliniat miercuri că aducerea moaștelor Sfintei Ana în Capitală reprezintă „o mare binecuvântare pentru întreaga țară și mai ales pentru familiile care nu au copii, dar care doresc să aibă”.

Sfânta Liturghie a fost oficiată la Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou din București, unde credincioșii se pot închina unui fragment din moaștele Sfintei și Dreptei Ana de la Mănăstirea Cutlumuș.

„O credință profundă față de Dumnezeu”

Preasfinția Sa a vorbit despre viața Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și răbdarea cu care ei au așteptat împlinirea rugăciunii lor: „Se cuvine să ne aducem aminte de minunata lucrare a Lui Dumnezeu în viața acestor doi oameni drepți, temători de Dumnezeu și îndelung răbdători”.

Episcopul vicar a amintit că, potrivit tradiției bisericești, Sfinții Ioachim și Ana s-au rugat vreme îndelungată pentru a primi un copil și a subliniat statornicia lor în credință.

„Și unul și celălalt aveau deci o descendență nobilă, dar mai mult decât atât ei au arătat prin viața lor o credință profundă față de Dumnezeu”.

„Cine dintre noi ar aștepta cu asemenea răbdare, fără să-și piardă nădejdea, după 50 de ani de la căsătorie, că ar putea dobândi un prunc?”, a subliniat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

Alături de familia Sf. Constantin Brâncoveanu

Ierarhul a subliniat modelul de familie oferit de Sfinții Ioachim și Ana: „Ei și-au împlinit dorința, au trăit frumos. Ce înseamnă să fii o familie cu asemenea trăire? Ce frumos exemplu oferă familiilor de astăzi și din totdeauna”.

„Sfânta Ana este acum, după atâta vreme, alături de una dintre cele mai sfinte familii pe care a avut-o țara românească, familia Sfântului Constantin Brâncoveanu”, a spus Preasfinția Sa, făcând referire la moaștele Sfinților Martiri Brâncoveni și ale Sfintei Maria Brâncoveanu care se află la biserica bucureșteană.

Fragmentul din moaștele Sfintei Ana a ajuns la București sâmbătă. Racla a fost adusă la Reședința Patriarhală, fiind întâmpinată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înainte de a ajunge la Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou.

Credincioșii se mai pot închina sfintelor moaște până joi, în jurul orei 22:00, când delegația Mănăstirii Cutlumuș va pleca spre Sfântul Munte Athos.

Mai multe imagini de la slujbă vor fi disponibile în Galeria Foto.