Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel: Familia conjugală și familia eclesială sunt icoane ale iubirii Sfintei Treimi

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat importanța familiei pentru umanitate la festivitatea de încheiere a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși 2026, desfășurată joi la Catedrala Națională.

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ITO 2026 s-a încheiat: Ștafeta a fost preluată de Arhiepiscopia Iașilor

Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși 2026 s-a încheiat joi la Catedrala Națională prin Sfânta Liturghie și festivitatea de predare a torței către Arhiepiscopia Iașilor, desemnată să organizeze următoarea întâlnire.

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Copiii sprijiniți de eparhie au participat la Întâlnirea Micilor Ortodocși din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

O întâlnire dedicată copiilor din centrele sociale și educaționale ale Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a avut loc miercuri la sediul Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”.

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Moaștele Sfintei Elisabeta de la Pasărea vor fi aduse pentru prima dată în Bucovina

Moaștele Sfintei Elisabeta de la Pasărea vor fi aduse duminică pentru prima dată în Bucovina la Parohia „Sfinții Părinți Ioachim și Ana” din Suceava.

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Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a donat Spitalului de Pediatrie din Pitești produse de igienă în valoare de 18.000 lei

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a donat Spitalului de Pediatrie din Pitești produse de igienă în valoare de 18.000 lei. Acțiunea a fost realizată prin Sectorul Social-Filantropic și de Misiune al eparhiei.

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