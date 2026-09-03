Copiii sprijiniți de eparhie au participat la Întâlnirea Micilor Ortodocși din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

O întâlnire dedicată copiilor din centrele sociale și educaționale ale Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a avut loc miercuri la sediul Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”.

Evenimentul, intitulat „Întâlnirea Micilor Ortodocși din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului”, a fost organizat de Sectorul Social-filantropic și Misionar al eparhiei, coordonat de Pr. Consilier Ilarion Mâță.

Copiii au dat răspunsurile liturgice

Aproximativ 200 de copii au beneficiat de o zi dedicată rugăciunii, comuniunii și prieteniei, care a început cu Liturghia oficiată de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Copiii au avut la dispoziție cărți cu textul slujbei și au dat răspunsurile liturgice. Cei care au dorit să primească Sfânta Împărtășanie au fost spovediți și ajutați în prealabil să se pregătească duhovnicește.

„A fost o Liturghie deosebită, la care ați răspuns și voi. De aceea, într-un fel, este inedită, dar foarte frumoasă, pentru că implică participarea voastră”, le-a spus copiilor Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul.

„Cel mai important dintre toate este că ne-am întâlnit cu toții, preoți, părinți, copilași, bunici, deci facem parte cu toții dintr-o familie.”

Viitori locuitori ai Împărăției Cerurilor

„Voi, copilași, sunteți chemați încă de mici să știți că pe noi ne așteaptă în ceruri un loc lângă Dumnezeu. De aceea e important ce facem pe pământ”, a mai spus Preasfinția Sa.

„Tot ceea ce facem, că învățăm, ne comportăm frumos, la rândul vostru vă faceți prieteni și învățați și pe alții, toate aceste lucruri vă cizelează ca și oameni, vă modelează ca și viitori locuitori ai Împărăției Cerurilor.”

La final, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a rostit rugăciuni de binecuvântare pentru luminarea minții și pentru începutul noului an școlar, a binecuvântat ghiozdanele echipate cu rechizite pe care copiii le-au primit în dar și i-a binecuvântat pe elevii și studenții voluntari implicați în organizarea evenimentului.

Programul a continuat cu festivitatea de deschidere și cu ateliere catehetice dedicate familiei creștine, organizate sub forma unor întâlniri interactive – „Întreabă preotul și preoteasa”.

Activități interactive și drumeții

Unul dintre momentele centrale ale întâlnirii a fost atelierul „Sfintele femei românce – modele pentru familia creștină”, prin care cei mici au descoperit viețile și mărturiile celor 16 sfinte femei românce recent canonizate, fiind invitați să le privească drept modele de credință, curaj, jertfă, iubire față de Dumnezeu și familie.

Prin activități interactive, jocuri de rol și exerciții de reflecție, copiii au fost încurajați să identifice valori și comportamente pe care să le transpună în propria viață de familie. De asemenea, fiecare copil a fost provocat să formuleze o „Promisiune pentru familie și suflet”, concretizată într-o faptă bună pe care să o împlinească în următoarele zile.

Atmosfera de comuniune a fost completată de ateliere recreative și jocuri de echipă, prin care copiii au avut ocazia să se cunoască, să colaboreze și să lege noi prietenii.

În partea a doua a zilei, participanții au pornit într-o excursie, pentru a vizita Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Borzești, Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” din Onești și Mănăstirea Măgura Ocnei.

Arhiepiscopia Romanului și Bacăului își propune să transforme Întâlnirea Micilor Ortodocși într-o tradiție anuală.

Foto: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului