ITO 2026 s-a încheiat: Ștafeta a fost preluată de Arhiepiscopia Iașilor

Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși 2026 s-a încheiat joi la Catedrala Națională prin Sfânta Liturghie și festivitatea de predare a torței către Arhiepiscopia Iașilor, desemnată să organizeze următoarea întâlnire.

Slujba a fost oficiată de Episcopii vicari patriarhali Varlaam Ploieșteanul și Paisie Sinaitul, împreună cu Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. De asemenea, la slujbă au participat Episcopul Agatonic al Arushei și Tanzaniei Centrale din Patriarhia Alexandriei și a Întregii Africi și Episcopul Macarie al Europei de Nord.

La rugăciune au putut participa cei 2.400 de tineri invitați și voluntari ai întâlnirii, dar și credincioși, fiind prima Sfântă Liturghie oficiată în cest an la Catedrala Națională.

Criza familiei

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat tinerilor un mesaj în care a subliniat că „familia conjugală și familia eclesială sunt icoane ale iubirii Sfintei Treimi și binecuvântări pentru umanitate”.

Preafericirea Sa a semnalat că familia conjugală naturală, tradițională, se află în criză, în mutație spre un viitor incert și confuz.

„Individualismul materialist și orgoliul libertății egoiste împiedică atât afirmarea vieții umane ca existență în comuniune și solidaritate, cât şi afirmarea vocației sfinte a familiei ca mediu al vieţii spirituale şi al mântuirii. Prin mântuire înţelegem unirea omului muritor cu Dumnezeu Cel veşnic viu (cf. Ioan 11, 25)”.

„Niciodată familia conjugală nu poate fi redusă la aspectele ei: biologic, juridic, psihologic, sociologic sau cultural, deoarece familia conjugală este mai mult decât toate acestea laolaltă și le transcende, şi anume iubirea din familia conjugală are vocația de a fi în lume icoană a iubirii lui Dumnezeu pentru umanitate şi icoană a iubirii eterne din Sfânta Treime”, a adăugat Părintele Patriarh Daniel.

Iași – următoarea gazdă ITO

Torța Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși 2026 a fost predată de Arhiepiscopia Bucureștilor delegației Arhiepiscopiei Iașilor, care va organiza întâlnirea în 2028.

„După cuvântul Psalmistului: Lăudați, tineri, pe Domnul! (Psalmul 112) Îl slăvim pe Dumnezeu pentru Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși care s-a desfășurat în aceste zile în Capitala României, în orașul bucuriei”, a spus tânărul Daniel Cristian Lupu, care a ținut torța întâlnirii de la București, alături de Teodora Bratu.

Tinerii Andrei Pohrib și Maria Stella Pascal din Arhiepiscopia Iașilor au preluat torța întâlnirii, mărturisind că ITO 2026 a însemnat pentru ei imaginea vieții unui creștin.

„Sper ca peste ani să ne amintim de această întâlnire, de acest moment, ca de unul în care am căpătat un nou sens, o nouă direcție și am înțeles că se poate trăi frumos, creștinește în Biserică. Vă așteptăm cu drag la ITO Iași 2028!”, a spus Andrei Pohrib.

La final, au fost adresate mulțumiri tuturor instituțiilor care au sprijinit organizarea Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși 2026.

Mai multe fotografii de la festivitatea de încheiere a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși sunt disponibile în secțiunea Foto, aici și aici.