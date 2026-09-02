Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro.

Patriarhul Daniel la deschiderea ITO 2026: A fi tânăr în Biserică înseamnă a avea curajul de a mărturisi valorile creștine

„A fi tânăr în Biserică înseamnă mai ales a avea dorinţa şi curajul de a mărturisi valorile creștine eterne într-o lume fascinată de modele şi valori efemere”, a transmis marți Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, la deschiderea Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși (ITO) 2026 de la București.

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Agenția de știri Basilica lansează o nouă identitate vizuală și un site reconstruit

Agenția de știri Basilica a Patriarhiei Române lansează astăzi, 1 septembrie — odată cu Anul Nou bisericesc —, o nouă identitate vizuală și o versiune complet reconstruită a site-ului Basilica.ro, prima schimbare majoră de interfață de la ultima reproiectare din 2016.

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Președintele Nicușor Dan către tinerii participanți la ITO 2026: Să continuați să credeți în România

„Vă doresc să simțiți această comuniune, să profitați de oameni mai înțelepți decât voi și să continuați să credeți în România”, a spus marți Președintele Nicușor Dan către tinerii participanți la ITO 2026.

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IPS Atanasie: La hotarul dintre doi ani liturgici, Biserica o așază pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a transmis un mesaj la începutul noului an bisericesc în care a subliniat că „la hotarul dintre doi ani liturgici, Biserica așază aceeași persoană: pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu”.

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Moment aniversar în Episcopia Alexandriei și Teleormanului: Eparhia a împlinit trei decenii de la înființare

Episcopia Alexandriei și Teleormanului a aniversat marți trei decenii de la înființare, iar Episcopul Galaction a împlinit treizeci de ani de la întronizare.

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