Patriarhul Daniel la deschiderea ITO 2026: A fi tânăr în Biserică înseamnă a avea curajul de a mărturisi valorile creștine

„A fi tânăr în Biserică înseamnă mai ales a avea dorinţa şi curajul de a mărturisi valorile creștine eterne într-o lume fascinată de modele şi valori efemere”, a transmis marți Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, la deschiderea Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși (ITO) 2026 de la București.

Preafericirea Sa a subliniat că „tânărul ortodox iubitor de Dumnezeu şi de semeni descoperă şi mărturiseşte că Hristos Cel răstignit şi înviat dăruieşte oamenilor iubirea Sa smerită şi milostivă, eliberatoare de egoism şi dătătoare de pace şi bucurie în familie, în prietenie şi în comunitate”.

Text integral:

Vă primim cu bucurie în oraşul bucuriei!

Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși, organizată la București, în perioada 31 august – 3 septembrie 2026, reunește participanți din diferite țări și reprezintă un eveniment de comuniune și de bucurie creștină, de mărturisire a fraternității ortodoxe, dar şi un prilej concret de intensificare a misiunii tinerilor în viața Bisericii astăzi.

Tema întâlnirii este Tinerii, familia și viața în Hristos, evenimentul fiind organizat în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame) în Patriarhia Română.

Într-o societate în rapidă secularizare, Biserica reafirmă adevărul că familia creştină este celulă vie a Trupului lui Hristos, icoană a iubirii lui Hristos faţă de Biserică, iar căsătoria nu este un simplu eveniment administrativ şi social, ci o Taină Sfântă sau un Sacrament spiritual al iubirii lui Dumnezeu faţă de umanitate.

În familia creştină ca spaţiu al iubirii părinteşti darnice sau generoase, copiii se dezvoltă ca persoane unice, învăţând iubirea filială şi fraternă, dar şi iubirea lui Dumnezeu faţă de toți oamenii. Pentru copiii şi tinerii din familia creştină, credința se trăiește și se transmite prin rugăciune ca iubire faţă de Dumnezeu şi prin fapte bune ca iubire faţă de semeni.

Copiii și tinerii sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru familie, pentru Biserică şi pentru popor, iar prin educaţia lor creştină ei pot deveni nu doar buni cetăţeni ai patriei terestre, ci şi cetăţeni ai patriei cereşti, adică sfinţi în calendarul Bisericii Ortodoxe, ca de pildă cei opt sfinţi din familia Sfântului Vasile cel Mare.

Deoarece tinerețea este, în lumea aceasta trecătoare, simbol al frumuseții vieții veșnice netrecătoare, Dumnezeu a sădit în oamenii tineri dorul căutării de ideal, de iubire sfântă si de viaţă eternă, precum vedem în viaţa tânărului bogat din Evanghelie, care a constatat că fericirea deplină nu este dată de bunuri materiale limitate și trecătoare, ci de iubirea veşnică a lui Dumnezeu (cf. Marcu 10, 17-21; Luca 18, 18), întrebând pe Domnul Iisus Hristos: „Învăţătorule bun, ce să fac pentru a dobândi viaţa veşnică?” (Marcu 10, 17)

Sfintele Evanghelii ne arată că Domnul nostru Iisus Hristos i-a binecuvântat pe copii (cf. Matei 19, 13-15) și i-a preţuit mult pe tineri. Toate cele trei învieri din morți, pe care le-a săvârşit El în timpul vieții Sale pe pământ, au fost învieri ale unor tineri, şi anume Domnul Iisus Hristos a înviat pe fiul văduvei din Nain, pe fiica lui Iair şi pe prietenul Său Lazăr din Betania.

El i-a înviat pe acești tineri din iubire milostivă față de familia lor, dar și pentru că a voit să arate că tinerețea este simbol al frumuseții vieții veşnice din Împărăția cerurilor (cf. Matei 22, 30).

De asemenea, este semnificativ faptul că mulți dintre ucenicii care L-au urmat pe Hristos erau tineri, dar şi faptul că unii dintre ucenicii sau fiii duhovniceşti ai Sfântului Apostol Pavel erau tineri. Ei se numeau: Tihic, Trofim, Terțiu, Timotei şi Tit. Ultimii doi au devenit episcopi, Timotei în Efes şi Tit în Creta.

Ucenicului său Timotei, Sfântul Apostol Pavel îi spunea: ,,Nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale, ci fă-te pildă credincioșilor prin cuvânt, prin purtare, prin dragoste, prin duh, prin credință, prin curăție” (1 Timotei 4, 12).

Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, cel mai tânăr Apostol al lui Iisus, se adresează tinerilor cu aceste sfaturi duhovniceşti: „Vă scriu vouă, tinerilor, pentru că sunteți tari şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne întru voi şi aţi biruit pe cel viclean […]. Lumea trece şi pofta ei, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac” (1 Ioan 2, 14 şi 17).

Iubirea lui Hristos pentru tinerii de astăzi se arată prin faptul că un tânăr creştin ortodox în căutare de comuniune cu Dumnezeu şi cu semenii săi participă la viața liturgică a Bisericii, primind astfel iubirea smerită şi sfântă a Preasfintei Treimi, pe care tânărul evlavios o transmite în viața familială, eclesială și socială. În acest sens, tânărul creştin ortodox este o binecuvântare pentru familia sa, un model pentru alți tineri și un misionar în viața Bisericii.

A fi tânăr în Biserică înseamnă mai ales a avea dorinţa şi curajul de a mărturisi valorile creștine eterne într-o lume fascinată de modele şi valori efemere. Tânărul ortodox iubitor de Dumnezeu şi de semeni descoperă şi mărturiseşte că Hristos Cel răstignit şi înviat dăruieşte oamenilor iubirea Sa smerită şi milostivă, eliberatoare de egoism şi dătătoare de pace şi bucurie în familie, în prietenie şi în comunitate.

Pentru educaţia şi formarea copiilor și a tinerilor în credinţă, Biserica Ortodoxă Română dezvoltă permanent programe și proiecte la nivel local şi naţional, dar şi întâlniri ale tinerilor ortodocşi la nivel internaţional, deoarece aceste întâlniri îi ajută pe tineri să înțeleagă că Biserica nu este doar o instituție, ci este mai mult: este familia mare a iubirii Preasfintei Treimi pentru oameni, o comunitate vie, unde fiecare membru este chemat să ofere talentul său spre folosul celor din jur şi al comunităţii întregi.

Dragi tineri, vă adresăm un bun venit în Bucureşti la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocşi! Întrucât numele municipiului Bucureşti, capitala României, înseamnă spiritual oraşul bucuriei, vă primim azi cu bucurie şi dorim să vă bucuraţi aici în fiecare zi.

În Catedrala Naţională din Bucureşti sunteţi primiţi cu multă bucurie, atât de către mulţimea sfinţilor pictaţi în mozaic bizantin, cât şi de toţi ierarhii, preoţii, diaconii şi tinerii români care doresc să vă ajute să cultivaţi împreună rugăciunea, dialogul şi prietenia, întărind astfel comuniunea fraternă ortodoxă între popoare diferite.

Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să binecuvinteze pe toţi participanţii la această Întâlnire Internaţională a Tinerilor Ortodocşi!

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române