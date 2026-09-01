Președintele Nicușor Dan către tinerii participanți la ITO 2026: Să continuați să credeți în România

„Vă doresc să simțiți această comuniune, să profitați de oameni mai înțelepți decât voi și să continuați să credeți în România”, a spus marți Președintele Nicușor Dan către tinerii participanți la ITO 2026.

Excelența Sa a participat la deschiderea Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși desfășurată la Catedrala Națională, unde au fost prezenți reprezentanții eparhiilor, ai Bisericilor Ortodoxe surori și ai autorităților centrale și locale.

„O temă atât de actuală”

Nicușor Dan a a felicitat Patriarhia Română „pentru organizarea acestui eveniment cu o temă atât de actuală – tinerii, familia și viața în Hristos”.

„Sunt convins că veți avea timp zilele astea să reflectați fiecare dintre dumneavoastră, și toți împreună, într-o lume în care pare că totul este pus în discuție, la care sunt acele valori în care credem și în care să așezăm lumea și societatea noastră”, a subliniat șeful statului român

Președintele a evidențiat nevoia tinerilor de a mărturisi public valorile în care cred, nu doar în interiorul Bisericii, „pentru că țara asta are o istorie”.

„Au fost oameni în locurile astea care au luptat pentru niște valori și care au făcut ca noi să fim azi ceea ce suntem. Și trebuie să fim mândri de oamenii aceștia”.

„Nu pot decât să fiu optimist”

Nicușor Dan a atras atenția și asupra divizării din societate și asupra lipsei disponibilității pentru dialog: „Ce nu e sănătos este să ne închistăm și să nu mai auzim ce crede celălalt și, în felul ăsta, să nu reușim să colaborăm ca să avansăm împreună”.

„Pentru că nu sunt suficient de prezenți în spațiul public oameni care au argumente, oameni capabili să îl asculte pe celălalt și, în loc să auzim un dialog de substanță care să ne facă pe toți să progresăm, auzim urlete dintr-o parte și din alta”.

„Când văd atâția tineri, nu pot decât să fiu optimist. Vă doresc zile rodnice!”, i-a îndemnat președintele pe tinerii participanți la ITO 2026.

Ediția din acest an a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși reunește pentru patru zile aproximativ 2.400 de tineri cu vârste între 16 și 35 de ani, din România, diaspora și alte țări.