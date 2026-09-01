Agenția de știri Basilica lansează o nouă identitate vizuală și un site reconstruit

Agenția de știri Basilica a Patriarhiei Române lansează astăzi, 1 septembrie — odată cu Anul Nou bisericesc —, o nouă identitate vizuală și o versiune complet reconstruită a site-ului Basilica.ro, prima schimbare majoră de interfață de la ultima reproiectare din 2016.

Momentul ales anticipează un reper important: în 2027, Centrul de Presă Basilica și Agenția de știri Basilica împlinesc 20 de ani de la înființare.

Layoutul anterior păstra amprenta unui blog — o coloană dominantă, o cronologie liniară, o ierarhie editorială limitată.

Noul site adoptă o arhitectură specifică unei agenții de presă: o pagină principală organizată pe categorii (patriarhal, eparhial, extern, social), cu conținutul prezentat unitar, în carduri informaționale, și cu trasee de lectură distincte — o zonă hero pentru știrile zilei, fluxul de știri pentru informare în timp real, secțiunile tematice pentru lectura de profunzime.

Comunicatele de presă sunt tratate vizual separat de conținutul editorial, pentru ca cititorul să distingă clar între comunicarea oficială și producția jurnalistică a Agenției.

Schimbarea cea mai vizibilă este cea tipografică: fonturile tehnice sans-serif sunt înlocuite cu un serif modern, care aduce site-ului atât credibilitate editorială — registrul consacrat al presei scrise —, cât și o ancorare vizuală în tradiție.

Paleta rămâne disciplinată: roșul Basilica funcționează exclusiv ca accent, pe un fond cald, de hârtie, care apropie lectura de experiența presei tipărite. Aceleași registre vizuale — fond de hârtie, tipografie serifată, cromatică reținută — aliniază Basilica.ro la noua direcție de design a site-ului Patriarhiei Române, creând o continuitate de limbaj vizual între cele două platforme.

Actualizarea de brand este o restilizare, nu un rebranding. Crucea patriarhală, simbolul consacrat al Centrului de Presă Basilica, rămâne în centrul mărcii, într-o versiune actualizată și corectată optic, aliniată identității deja folosite de Radio TRINITAS și TRINITAS TV.

Logotipul este nou, iar nuanța de roșu a fost recalibrată pentru a se conforma standardelor actuale de reproducere pe ecran. Cea mai importantă schimbare este eliminarea extensiei „.ro” din logo: un gest aliniat practicii marilor agenții de presă internaționale, care nu adaugă domeniul sau extensia adresei web la propria marcă.

Platforma tehnică a fost, la rândul ei, reconstruită pe o arhitectură headless CMS, care separă gestiunea conținutului de livrarea acestuia și aduce performanță superioară, securitate întărită și libertatea de a servi același conținut către orice canal viitor.

Lansarea de astăzi este gândită ca un prim pas către aniversarea din 2027: o reafirmare a identității Agenției de Știri Basilica, la 20 de ani de la înființarea Centrului de Presă Basilica, prin instrumentele și standardele vizuale ale presei de astăzi.