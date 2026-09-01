IPS Atanasie: La hotarul dintre doi ani liturgici, Biserica o așază pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a transmis un mesaj la începutul noului an bisericesc în care a subliniat că „la hotarul dintre doi ani liturgici, Biserica așază aceeași persoană: pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu”.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat că noi suntem obișnuiți să măsurăm timpul prin ceea ce începe și prin ceea ce se sfârșește.

„Dumnezeu însă privește timpul altfel. El nu numără anii, ci rodirea harului în inima omului. De aceea, începutul anului bisericesc nu este marcat de un eveniment strălucitor înaintea ochilor lumii, ci de nașterea unei copile fără de prihană, în casa smerită a Sfinților și Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana”.

„În nașterea Preasfintei Fecioare, Dumnezeu începe în tăcere o istorie nouă – Dumnezeu începe în tăcere înnoirea făpturii. Ochii lumii văd o pruncă venită la bătrânețile unor părinți drepți; ochii credinței întrezăresc pregătirea locașului viu al Cuvântului”, a adăugat Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Lucrarea tainică a Mântuitorului Iisus Hristos

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a arătat că întreaga istorie a mântuirii ne descoperă o lege tainică a lucrării lui Dumnezeu: El pregătește îndelung ceea ce va arăta lumii la plinirea vremii.

„Dumnezeu nu lucrează în grabă și nici nu caută strălucirea începuturilor spectaculoase. El lucrează în ascuns, iar când vine vremea, ceea ce părea neînsemnat se descoperă ca început al unei istorii noi. Înainte de Cruce, Dumnezeu pregătește Întruparea, iar înainte de Întrupare o pregătește pe Fecioara Maria”.

Arhiepiscopul a explicat că Dumnezeu lucrează la fel în viața oamenilor: „Harul nu silește și nu grăbește nimic. El lucrează cu răbdare, asemenea seminței ascunse în pământ, care crește în taină până când vine vremea roadelor”.

Chemarea omului

Arhiepiscopul Atanasie a subliniat că între Nașterea și Adormirea Maicii Domnului se cuprinde întreaga chemare a omului.

„În persoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu vedem ceea ce este chemat să devină fiecare om: făptură transfigurată de har, în care viața pământească nu se încheie cu moartea, ci se deschide spre comuniunea veșnică cu Dumnezeu”.

„Poate că aceasta este una dintre cele mai frumoase lecții pe care ni le oferă începutul noului an bisericesc. Într-o lume grăbită, care caută rezultate imediate și măsoară totul prin eficiență și succes, Dumnezeu ne descoperă răbdarea iubirii Sale”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de nord și-a încheiat mesajul cu îndemnul: „Trecând pragul unui nou an bisericesc, să nu ne întrebăm doar ce ne dorim să împlinim în lunile care vin, ci mai ales încotro se îndreaptă viața noastră”.