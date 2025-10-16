Catedrala Națională, în pragul sfințirii: Se finalizează Icoana Dreptului Judecător

Sfințirea Catedralei Naționale a intrat în linie dreaptă: peste doar zece zile, românii vor putea participa la slujba de târnosire, care va fi oficiată de Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic.

În acest context, se lucrează la ultimele detalii astfel încât Catedrala Mântuirii Neamului să fie gata la ora rânduită pentru slujire.

Un astfel de „detaliu” este icoana Dreptului Judecător, care se montează în aceste zile pe frontispiciul Catedralei.

Dumnezeu Milostiv și Drept

Este vorba despre o icoană care-l înfățișează pe Hristos nu doar ca Mântuitor milostiv, ci și ca Drept Judecător, așa cum a declarat Agenției Basilica, Daniel Codrescu, coordonatorul lucrărilor de pictură ale Catedralei.

„Icoana Mântuitorului Iisus Hristos ca Judecător al lumii. Aceasta este o reprezentare teologică profundă, care arată pe Hristos nu doar ca Mântuitor milostiv, ci și ca Drept Judecător, Cel care va judeca între bine și rău la sfârșitul veacurilor. Este de fapt o sinteză a Judecății Finale, cea de la Sfârșitul Veacurilor. Apare ca temă frecvent pe frontispicii, sau la intrarea în biserică”.

„Hristos este reprezentat șezând pe tron, ținând în mână Evanghelia (ca simbol al adevărului și al Cuvântului lui Dumnezeu)..Chipul Său este serios, dar plin de milă, arătând echilibrul între dreptate și iubire”, a precizat Daniel Codrescu.

Domnia sa a oferit Agenției Basilica și câteva detalii tehnice.

„Fundalul este complet auriu ca expresie a luminii necreate și a împărăției lui Dumnezeu. Icoana are aproximativ 4 metri lungime și 2 metri înălțime și se află amplasată pe frontispiciul fațadei principale”, a adăugat Daniel Codrescu.

Sfințirea Catedralei Naționale (Catedrala Mântuirii Neamului) va avea loc pe 26 octombrie și va marca Centenarul Patriarhiei Române.

În 2018, la Centenarul Marii Uniri, Patriarhul Ecumenic și Patriarhul României au sfințit altarul sfântului lăcaș.

Foto credit: Daniel Codrescu

