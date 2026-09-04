Catedrala Națională a găzduit cel mai impresionant moment de la ITO 2026: Mii de tineri au rostit „Tatăl nostru” (VIDEO)

Unul dintre cele mai impresionante momente de la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși (ITO) 2026 a fost cel în care cei 2.400 de participanți au rostit „Tatăl nostru” în timpul Sfintei Liturghii oficiate joi la Catedrala Națională.

Slujba a fost oficiată de Episcopii vicari patriarhali Varlaam Ploieșteanul și Paisie Sinaitul, împreună cu Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. De asemenea, la slujbă au participat Mitropolitul Agatonic de Arusha, Exarh al Tanzaniei Centrale (Patriarhia Alexandriei și a Întregii Africi) și Episcopul Macarie al Europei de Nord.

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Tinerii, proveniți din eparhiile Patriarhiei Române din țară și din diaspora, din jurul frontierelor României, dar și din Biserici Ortodoxe Surori, au fost însoțiți de preoți din comunitățile lor și de părinți consilieri din Administrația Patriarhală și Administrația Eparhială a Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Un moment la fel de impresionant a fost și cel în care sute de tineri au primit Sfântul Trup și Sânge al Mântuitorului Iisus Hristos din mâinile ierarhilor români.

Rugăciunea a fost urmată de mesajul pe care Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, l-a transmis tinerilor. Preafericirea Sa a prezentat familia conjugală ca icoană a comuniunii de iubire din sânul Sfintei Treimi.

Aceste momente de rugăciune și hrană duhovnicească au transformat Catedrala Națională într-un vehicul de transmitere a unei moșteniri culturale și religioase vii către noile generații de pe toate meridianele.

Ortodoxia românească și-a arătat astfel deschiderea spre universalitate, căci Duhul lui Dumnezeu suflă și lucrează la fel pretutindeni unde este primit.

Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși (ITO) 2026 s-a desfășurat în perioada 31 august-3 septembrie 2026 la București, cele mai importante evenimente ale manifestării fiind găzduite de Catedrala Națională.

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