Un club de lectură pentru vârstnici a fost inaugurat la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

Un club de lectură pentru vârstnici a fost inaugurat miercuri la Centrul Social „Sfânta Treime” din curtea Catedralei Mitropolitane din Sibiu.

Clubul „Locul unde poveștile prind viață” dispune de 800 de volume care pot fi împrumutate de beneficiarii centrului social.

„Deschidem de astăzi clubul de carte şi ne dorim să ne întâlnim, să citim împreună, să dezbatem subiectele citite, astfel încât să ne ţinem mintea activă şi sănătoasă”, a spus Roxana Dinescu, consilier social eparhial.

La inaugurare, seniorii s-au întâlnit cu psihoterapeutul Adrian Bratu, care le-a prezentat beneficiile aduse de lectură în sănătatea mintală.

„Cititul înseamnă a-ţi ţine mintea în priză, a-ţi aduna tot timpul noi şi noi experienţe, a-ţi cultiva memoria, atenţia, gândirea critică, deci sunt extraordinar de multe beneficii pe planul sănătăţii mintale în acest proces de lectură”, a spus psihoterapeutul Adrian Bratu.

Înființarea clubului de lectură

Spațiul a fost amenajat cu ajutorul lui Adrian Vanea, la rândul său beneficiar al serviciilor centrului social.

„Am contribuit cu o donaţie de aproximativ 500 de cărţi, iar Arhiepiscopia Sibiului a completat. Apoi, anumite persoane au donat alte cărţi, iar la ora actuală sunt aproximativ 830 de volume”.

„După ce le-am primit, le-am sortat pe autori, cu volumele şi lucrările respective, după care le-am aşezat în ordine alfabetică. Avem volume ale scriitorilor universali, ale scriitorilor din literatura română şi cărţi de spiritualitate, de Teologie. Am fost plăcut surprins când o sumedenie din colegi au intrat aici şi şi-au manifestat dorinţa de a citi, de a împrumuta cărţi”, a spus Adrian Vanea.

Centrul Catedral Social „Sfânta Treime” al Arhiepiscopiei Sibiului a fost inaugurat în anul 2024 cu scopul de a preveni și limita situații de vulnerabilitate socială în rândul vârstnicilor.