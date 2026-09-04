Absolvenții promoției 1992–1996 s-au reîntâlnit la Facultatea de Teologie din Sibiu după 30 de ani

Absolvenții promoției 1992–1996 a Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu s-au reîntâlnit joi la trei decenii de la încheierea studiilor.

Revederea a început în capela Facultății de Teologie, unde a fost săvârșită Sfânta Liturghie, urmată de o slujbă de pomenire pentru profesorii și colegii trecuți la Domnul și de un Te Deum de mulțumire pentru binefacerile primite de-a lungul celor 30 de ani de slujire.

Absolvenții s-au întâlnit apoi cu profesorii facultății, care au evocat perioada studenției și au subliniat importanța păstrării legăturii dintre foștii colegi.

De asemenea, foștii studenți au vizitat spațiile actuale Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna”, rememorând anii de pregătire pentru slujirea Bisericii și împărtășind experiențele acumulate în activitatea pastorală și didactică din ultimele trei decenii.

„Fiecare dintre noi suntem şi o realizare a părinţilor noştri, a rudeniilor noastre, a celor de aproape din neamuri, a prietenilor, a învăţătorilor, a profesorilor, a educatorilor, a educatoarelor, a profesoarelor, a tuturor celor care la un moment dat au intervenit într-un anume fel în viaţa noastră”, a spus Preasfinţitul Părinte Sofian Braşoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, membru al promoției 1992–1996.

În încheiere, participanții și-au exprimat dorința de a păstra comuniunea născută în anii studenției și de a continua întâlnirile dedicate promoției.