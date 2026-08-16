La Văratec a fost proclamată canonizarea Sf. Cuv. Nazaria, Olimpiada și Elisabeta

Zece ierarhi și numeroși părinți exarhi și stareți din zona Moldovei, cărora li s-au alăturat clerici români din țară și diaspora, au slujit duminică la Mănăstirea Văratec din județul Neamț, unde, după Sfânta Liturghie, a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta de la Văratec.

Soborul de ierarhi a fost format din: Mitropoliții Teofan al Moldovei și Bucovinei și Antonie al Basarabiei; Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului; Episcopii Ignatie al Huşilor, Veniamin al Basarabiei de Sud, Macarie al Europei de Nord, Nectarie al Irlandei și Islandei; și Episcopii vicari Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor, Nectarie de Bogdania al Arhiepiscopiei Chișinăului și Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Citirea Tomosului și a mesajului Patriarhului României

La finalul Liturghiei, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a citit Tomosul sinodal de proclamare a canonizării sfintelor, moment urmat de prezentarea icoanei lor și de intonarea troparului și condacului sfintelor.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a citit mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel transmis cu prilejul acestui eveniment.

„Canonizarea Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta de la Văratec, alături de celelalte 13 sfinte femei românce, arată lucrarea binecuvântată a lui Dumnezeu în mijlocul poporului român, din care s-au ridicat aceste sfinte femei”, a transmis Preafericirea Sa.

„Prin viețile lor duhovnicești, ele au luminat sufletele monahiilor și ale credincioșilor mireni, arătându-le calea mântuirii în Hristos.”

Asumarea de responsabilități nu este o piedică în calea sfințeniei

După ce a transmis mesajul Patriarhului României, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a adăugat câteva gânduri personale despre momentul istoric de la Mănăstirea Văratec.

„Sfânta Cuvioasă Nazaria ne arată că rugăciunea curată nu este o utopie. Că omul cu minte veghetoare, cu cuget curat și cu inimă trează este ajutat de Dumnezeu să alcătuiască omul cel dinlăuntru, omul cel tainic al inimii, cum mărturisesc Sfinții Apostoli Petru și Pavel, și prin aceasta să dobândească în duh smerit dulceața rugăciunii”, a spus părintele mitropolit.

„Sfânta Cuvioasă Olimpiada ne arată, de asemenea, că asumarea grijilor exterioare, responsabilității edilitare, administrative sau de conducere nu împiedică omul să ajungă la Dumnezeu”, a continuat Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

„Dimpotrivă, dacă aceste slujiri sunt asumate în numele lui Dumnezeu și cu frică de El, devin prinos de jertfă curată adusă la Tronul Preasfintei Treimi.”

„Iar Sfânta Cuvioasă Elisabeta ne arată că au fost oameni care au împlinit Cuvântul Domnului adresat tânărului bogat din Evanghelie: Mergi, vinde averile tale, dă-le săracilor și apoi vino și urmează Mie”, a adăugat părintele mitropolit.

Rugăciunea, slujirea și iubirea, expresii ale aceleiași lucrări duhovnicești

Stavrofora Iosefina Giosanu, stareța Mănăstirii Văratec, a rostit un cuvânt în care a subliniat responsabilitatea obștii de a duce mai departe moștenirea lăsată de generațiile precedente.

„O asemenea sărbătoare nu se pregătește într-o zi și nici într-un an. Am putea spune că ea se pregătește de aproape 240 de ani de când s-au pus bazele acestei mănăstiri. Generații de călugărițe au venit aici în rugăciune și ascultare, păstrând pravila Bisericii, rânduiala statornicită de întemeietorii acestei chinovii”, a spus maica stareță.

„Fiecare generație a primit ceva de la cea pe care a precedat-o, o rânduială, o rugăciune, o ascultare, o responsabilitate, și fiecare a fost chemată să păstreze această moștenire și să o transmită mai departe.”

„Privind la cele trei sfinte cuvioase, descoperim trei chipuri distincte ale aceleiași viețuiri în Hristos. Sfânta Nazaria a adus rânduiala isihastă, Sfânta Olimpiada a cultivat frumusețea liturgică, iar Sfânta Elisabeta a transpus rugăciunea în milostenie. Prin viața lor, ele ne arată că rugăciunea, slujirea și iubirea aproapelui nu sunt căi separate, ci expresii ale aceleiași lucrări duhovnicești”, a adăugat Stavrofora Iosefina Giosanu.

„Pentru noi, cele care viețuim astăzi în această mănăstire, proclamarea lor nu este numai un privilegiu, este și o chemare, o chemare de a păstra rânduiala, de a nu lăsa rugăciunea să slăbească și de a transmite celor care vor veni după noi ceea ce la rândul nostru am primit.”

Ctitoria uneia dintre sfinte a primit fragmente de moaște

Un moment aparte al ceremoniei a fost dăruirea de fragmente din moaștele celor trei sfinte pentru Așezămintele Brâncovenești – Biserica „Domnița Bălașa” din Capitală, ctitorită de Sf. Cuv. Elisabeta (Safta) Brâncoveanu.

Odorul a fost înmânat Părintelui Ștefan Ababei, parohul Bisericii „Domnița Bălașa” și Consilier Patriarhal la Sectorul stavropighii patriarhale și centre sociale al Administrației Patriarhale.

Evenimentele au fost transmise în direct pe pagina de Facebook și canalul de Youtube ale Doxologia.ro. Pe website-ul Doxologia.ro sunt disponibile galeriile foto de la Liturghia de duminică și de la proclamarea canonizării celor trei cuvioase.

Programul hramului

Manifestările legate de proclamarea locală a canonizării Sf. Cuv. Nazaria, Olimpiada și Elisabeta de la Văratec au început vineri, în ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, cu slujba de Priveghere pentru marele praznic, oficiată de stareți și clerici din zona Moldovei, și procesiunea cu Epitaful Maicii Domnului.

Sâmbătă, Liturghia de Adormirea Maicii Domnului a fost oficiată de Mitropolitul Antonie al Basarabiei, iar seara Episcopul vicar Nectarie de Bogdania al Arhiepiscopiei Chișinăului a oficiat slujba Privegherii la sărbătoarea Sf. Cuv. Iosif de la Văratec.

Despre sfinte

Sf. Cuv. Nazaria, Olimpiada și Elisabeta de la Văratec au fost înscrise împreună în calendarul ortodox cu cinstire în data de 17 august. Prima lor cinstire liturgică va avea loc luni.

Cuvioasele au fost canonizate anul trecut, alături de alte 13 românce cu viață sfântă, iar proclamarea generală a canonizării tuturor a avut loc în 6 februarie 2026, la Catedrala Patriarhală.

La Mănăstirea Văratec se mai păstrează și moaștele Sf. Gheorghe Pelerinul și ale Sf. Cuv. Iosif de la Văratec.

Foto credit: Doxologia.ro