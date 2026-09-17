În imagini: Pe urmele Sfintei Evloghia de la Samurcășești, în satul natal

În data de 4 octombrie va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Evloghia la Mănăstirea Samurcășești.

Cuvioasa se numără printre sfintele femei canonizate anul trecut de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și a fost o neobosită propovăduitoare a credinței creștine pe teritoriul țării noastre. Originile ei sunt însă legate de teritoriul Greciei.

Sfânta Evloghia s-a născut într-o familie de aromâni, în anul 1908, în satul Nevesca din regiunea Macedonia de Vest a Greciei.

În anul 1926, numele așezării a fost schimbat oficial în Nymfaio (Νυμφαίο), așa cum este cunoscut și în prezent.

Satul a fost întemeiat în secolul al 14-lea de aromâni și a fost un centru important al argintarilor și al negustorilor.

Dacă în trecut, în perioada maximă de dezvoltare, aici locuiau 3.500 de persoane, în prezent, conform recensământului din 2021, au mai rămas în jur de 60 de locuitori permanenți.

Satul a devenit o destinație turistică, fiind declarat „așezare tradițională protejată” în 1978, pentru a conserva construcțiile din piatră. Unele case au fost transformate în pensiuni, clădirea fostei Școli Nikeios a funcționat drept centru de conferințe, iar din 1993 găzduiește Centrul de Informare al organizației ARCTUROS, care a înființat în apropierea localității un sanctuar pentru protejarea urșilor.

Biserica satului este închinată Sfântului Ierarh Nicolae și are o istorie îndelungată. Actualul lăcaș de cult este cel de-al patrulea ridicat pe același amplasament.

În anul 1867, Michas Efendis Tsirlis a ridicat o biserică, care ulterior a ars. Numele ctitorului, Tsirlis (Τσίρλης), se întâlnește și pe multe dintre crucile din cimitirul bisericii și ar putea fi corespondentul numelui de familie „Țârlea” din limba română, purtat de Sfânta Evloghia, susținând astfel legătura dintre aceasta și locurile natale.

Imagini de la Biserica Sfântul Nicolae

De asemenea, în cimitir sunt înmormântați mai mulți membri ai familiei Tsitsiu (Τσίτσιου), un posibil corespondent al numelui românesc „Ciciu”, purtat de unchiul matern al Sfintei Evloghia, Ioan.

Imagini din cimitirul Bisericii Sfântul Nicolae:

Din punct de vedere geografic, satul este situat la o altitudine de 1.350 m, pe versantul vestic al muntelui Vitsi, caracterizat de culmi rotunjite, platouri înalte și versanți care urcă până la 2.000 de metri.

Pelerinii care vizitează regiunea pot avea în vedere că, în apropierea satului natal al Sfintei Evloghia, la aproximativ 40 km distanță, se află Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din Kleisoura, unde se găsesc moaștele și mormântul Sfintei Sofia, o cunoscută sfântă contemporană.