Partenerii „Hrană pentru pelerini” se pregătesc de hramul Sfintei Parascheva la Iași: 40 de restaurante și companii implicate

Partenerii proiectului „Hrană pentru pelerini” al platformei Fiideajutor.ro se pregătesc pentru perioada hramului Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași.

În acest an, 40 de restaurante, hoteluri și companii din industria alimentară s-au alăturat inițiativei. Cu acest prilej, reprezentanții operatorilor din domeniu s-au întâlnit joi la Catedrala Mitropolitană din municipiul ieșean pentru a discuta principalele direcţii de acţiune.

Implicarea companiilor completează eforturile Arhiepiscopiei Iașilor, care pregătește în fiecare an, prin parohii, mănăstiri, centre medicale și structuri sociale, condițiile necesare pentru primirea numărului mare de credincioși.

Lista partenerilor pentru acest an rămâne deschisă, inițiativei alăturându-se până acum restaurante, hoteluri, cofetării, firme de catering, producători și distribuitori de produse alimentare.

În anul 2025, prin contribuția partenerilor și donațiile primite prin Fiideajutor.ro, pelerinii au beneficiat de aproape 75.000 de porții de mâncare și peste 5.000 de sticle de apă. În același timp, Arhiepiscopia Iașilor a oferit, în timpul acțiunilor de sprijin, peste 100.000 de porții de hrană.

„Să devenim mai primitori și iubitori”

Părintele Cosmin Brînză, directorul Fiideajutor.ro, a evidențiat dimensiunea umanitară a acestui demers, dat fiind că pelerinii petrec uneori ore întregi la rând pentru a ajunge la racla Sfintei Cuvioase Parascheva.

„Știm că, uneori, privim cu greutate această perioadă, dar cred că suntem chemați să ne schimbăm perspectiva și să devenim mai primitori și iubitori, asemenea sfintei noastre dragi”, a spus preotul.

Directorul Fiideajutor.ro a atras atenția că, dincolo de amploarea pelerinajului, fiecare persoană aflată la rând are propriile nevoi și încercări.

„Îi vedem pe pelerini așteptând ore în șir la rând și uităm, poate, că în spatele fiecărei rugăciuni șoptite este un om obosit, flămând sau înfrigurat”.

Cum te poți implica

Proiectul „Hrană pentru pelerini” rămâne deschis unor noi colaborări cu operatori economici care doresc să contribuie la pregătirea hranei pentru cei veniți la Iași în perioada hramului.

Și persoanele fizice se pot implica, fie prin voluntariat în zilele dedicate sărbătorii Sfintei Parascheva, fie prin susținerea proiectului „Apă pentru pelerini”.

Fiideajutor.ro este Platforma Faptelor Bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei facilitează întâlnirea dintre cei care au nevoie de sprijin și cei care doresc să ofere resurse, timp sau expertiză pentru ajutorarea aproapelui.

Mai multe detalii despre cum poți contribui sunt disponibile aici.