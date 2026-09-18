Piatra de temelie a viitoarei biserici din Muzeul Satului Vrâncean a fost sfințită de IPS Ciprian

Arhiepiscopul Ciprian al Buzăului și Vrancei a sfințit joi piatra de temelie a viitoarei biserici de lemn din Muzeul Satului Vrâncean. Lăcașul va avea hramul „Nașterea Maicii Domnului” și va fi metoc al Catedralei „Sf. Cuvioasă Parascheva” din Focșani.

Potrivit unui comunicat de presă comunicat de presă transmis de Consiliul Județean Vrancea, slujba a avut loc în cadrul Zilelor Satului Vrâncean.

Fundația viitoarei biserici a fost turnată în anul 2025, iar finalizarea construcției este prevăzută pentru 2028, când se vor împlini 50 de ani de la înființarea Muzeului Satului Vrâncean. Biserica va avea ca model lăcașul de lemn „Sf. Nicolae” din satul vrâncean Vrâncioaia.

Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei a apreciat inițiativa construirii unei biserici în cadrul muzeului și a evidențiat importanța păstrării identității, spiritualității și credinței poporului român.

„Muzeul nu poate fi întreg fără biserică”

Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a subliniat dimensiunea spirituală a proiectului și legătura dintre biserică și comunitatea tradițională.

„Pentru noi, creștinii ortodocși, biserica nu este doar o clădire. Este locul în jurul căruia, de veacuri, s-au adunat comunitățile noastre. Este locul rugăciunii, al speranței și al legăturii dintre generații”.

„De aceea cred cu tărie că un Muzeu al Satului Vrâncean nu poate fi întreg fără biserică. Ea a fost prevăzută încă din proiectul început în 1975”, a subliniat președintele CJ Vrancea.

„Biserica își găsește locul binemeritat”

Primarul municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă, a arătat că viitoarea biserică va completa ansamblul tradițional al muzeului.

„Am fost martorii unui eveniment prin care Biserica își găsește locul binemeritat alături de simbolurile satului vrâncean, casele și instalațiile tradiționale, în Muzeul Satului”, a subliniat edilul printr-o postare pe pagina de Facebook.

Muzeul Satului Vrâncean se află în localitatea Petrești și cuprinde 73 de construcții autentice, grupate în 32 de complexe, și peste 6.000 de obiecte. Ansamblul prezintă instalații tehnice tradiționale și gospodării reprezentative pentru principalele zone etnografice ale județului.