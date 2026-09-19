Emisiunea filatelică dedicată Coifului de la Coțofenești a fost lansată la Muzeul Național de Istorie a României

Emisiunea filatelică „Aurul dacilor. Reîntregirea tezaurului istoric” a fost lansată la Muzeul Național de Istorie a României.

Manifestarea, organizată de instituția de cultură, în colaborare cu Romfilatelia și Poșta Română, aduce în atenția publicului Coiful de la Coțofenești, una dintre piesele reprezentative ale patrimoniului național.

Artefactul a fost furat în ianuarie 2025 de la Muzeul Drents din Assen, Olanda, alături de trei brățări de aur dacice. Piesele de tezaur au revenit în țară la începutul lunii aprilie 2026, după ce au fost recuperate de autoritățile olandeze.

O nouă perspectivă asupra patrimoniului

La manifestare au participat Cornel Ilie, manager al Muzeului Național de Istorie a României, Gabriel Bulumac, director comercial în cadrul Poștei Române, Adrian Grecu, director general adjunct al Romfilatelia.

Acestora li s-a alăturat Mircea Cantor, autorul graficii emisiunii, care a oferit publicului și o sesiune de autografe.

„Am avut bucuria să găzduim astăzi lansarea emisiunii de mărci poștale Aurul dacilor. Reîntregirea tezaurului istoric, un eveniment special, dedicat artei, filateliei și patrimoniului românesc”, au transmis reprezentanții Muzeului Național de Istorie a României într-o postare pe Facebook.

Noua serie filatelică a fost pusă în circulație în 28 iulie și cuprinde o marcă poștală, o coliță dantelată, o carte poștală maximă, un plic „Prima zi” și o mapă în ediție limitată.

Foto credit: Romfilatelia