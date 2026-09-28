Trei ierarhi au resfințit o biserică din Bârlad: Să ne adâncim în Dumnezeu, îndeamnă Mitropolitul Teofan

Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, împreună cu Episcopii Ignatie al Hușilor și Macarie al Europei de Nord, au resfințit duminică Biserica „Sfântul Gheorghe” din municipiul Bârlad.

„Dacă există vreun loc în care să ne adâncim în Dumnezeu, și Dumnezeu să se adâncească în noi, acest loc este biserica, iar timpul potrivit pentru aceasta este Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Pornind de la cuvintele Evangheliei duminicii, „Mergeți mai la adânc și veți afla”, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a explicat că îndemnul dat de Hristos ucenicilor rămâne actual: „Omul adâncului se luptă să nu rămână prizonierul lucrurilor formale, ci să meargă la conținut, la adevăr”.

„Omul adâncului este cel care-L cunoaște pe Domnul Hristos, care își deschide porțile sufletului pentru ca Domnul să pătrundă în adâncimea ființei cele mai dinlăuntru”.

Totodată, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a arătat că înaintarea omului în viața duhovnicească îi deschide calea spre noi daruri: „Omul adâncului este omul cuprins de trei mari daruri ale lui Dumnezeu – puterea de a ierta, puterea de a iubi și puterea de a se ruga. Să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dăruiască putere, să înțelegem că rostul vieții noastre nu poate fi împlinit decât în legătură cu El”.

Efortul comunității

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Ignatie a mulțumit celor doi ierarhi pentru participare și a subliniat jertfa pe care comunitatea a adus-o în perioada lucrărilor de restaurare ale lăcașului de cult.

„Vedeți cât este de important să fim oameni buni, cu inimă deschisă și întotdeauna cu dorința de a răspândi în jurul nostru frumosul și ceea ce rodește în noi în urma trăirii credinței”, a spus Preasfinția Sa.

Părintele paroh Adrian Țapu a primit din partea Episcopului Hușilor a fost hirotesit iconom stavrofor în semn de apreciere pentru activitatea desfășurată. Totodată, ierarhul a acordat distincții persoanelor care s-au implicat în restaurarea bisericii.