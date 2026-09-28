Biserică sfințită în Hunedoara: Orice dar Dumnezeu ne dă nouă, nu și-L ia înapoi, ci îl înmulțește, a evidențiat Mitropolitul Iosif

Opt ierarhi au sfințit duminică Biserica „Duminica Tuturor Sfinților” din municipiul Hunedoara, numită și Catedrala Eroilor. Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, a evidențiat că „orice dar Dumnezeu ne dă nouă, nu și-L ia înapoi, ci îl înmulțește cu împreună lucrarea noastră”.

Slujba de sfințire a lăcașului de cult a fost săvărșită de Înaltpreasfințitului Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, împreună cu Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, a explicat despre rânduiala slujbei de înnoire a bisericii și, totodată, a evidențiat că acesta este un prilej de înnoire interioară a omului prin părăsirea înclinațiilor păcătoase.

Credința se transmite prin exemplu

Predica din cadrul Sfintei Liturghii a fost susținută de Mitropolitul Iosif, care a explicat că Biserica este corabia Mântuitorului Iisus Hristos, iar mreaja aruncată în mare este cuvântul lui Dumnezeu care ne adună pe toți.

Părintele mitropolit a spus că atât părinții, cât și profesorii sunt responsabili de educația creștină a copiilor.

Preasfințitul Părinte Episcop Nestor i-a adresat mulțumiri atât Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cât și ierarhilor, preoților și diaconilor, reprezentanților autorităților centrale, județene și locale, și tuturor credincioșilor, care au contribuit la construirea și pictarea Catedralei Eroilor.

Cu acest prilej, mai mulți binefăcători și ctitori au primit distincții, printre care și părintele paroh, Ioan Tiric.

Ridicată în memoria eroilor

Piatra de temelie a fost pusă în 30 septembrie 1990, iar nouă ani mai tărziu au început lucrările de construcție. Construcția bisericii a fost finalizată în 2010, iar între anii 2011 și 2019 biserica a fost pictată.

Catedrala Eroilor este construită în memoria celor care și-au dat viața pentru libertatea și demnitatea poporului român, inclusiv martirii Revoluției din decembrie 1989.