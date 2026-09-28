Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu aduce belșugul faptelor bune, explică PS Iachint de Pacific

„Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu și mai ales prezența Lui în viețile și în situațiile noastre concrete aduc belșugul faptelor bune, roadele pline de bucurie și de mulțumire pe care ni le dorim”, a subliniat duminică Arhiereul vicar Iachint de Pacific al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande.

Pornind de la Evanghelia Duminicii a 18-a după Rusalii, Preasfinția Sa a arătat modul în care urmarea cuvântului dumnezeiesc lucrează în viața omului.

„Petru petrecuse o noapte întreagă în largul mării și, deși se osteniseră și el, și tovarășii lui din cealaltă corabie, nu prinsese nimic. Deznădăjduit, obosit, descumpănit, el ascultă totuși de cuvântul lui Iisus”, a spus ierarhul.

„Trecând peste faptul că toată noaptea nu prinsese nimic și știind că dimineața cu atât mai puțin se prinde ceva, Simon face totuși ascultare de cuvintele lui Iisus și Îi spune: Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și nimic nu am prins, dar, după cuvântul Tău, voi arunca mrejele”.

Arhiereul vicar a explicat că încercarea și efortul uman sunt completate de ajutorul lui Dumnezeu: „Noi auzim des cuvântul lui Dumnezeu: la Liturghie, în societate sau când citim din Sfânta Scriptură. Dar trebuie să-l și ascultăm, să-l și urmăm, să ne încredem că ceea ce ne spune Dumnezeu este bun și mântuitor”.

În corabia și mrejele credinței

Amintind semnificația mrejelor și a corabiei, Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific a subliniat că fiecare om are vocația de a mărturisi Evanghelia prin propriile fapte: „Oricare ar fi locul nostru în Biserica lui Hristos, fie cel pe care îl ocupăm în biserică, fie slujirea pe care o avem, avem o menire specială”.

„Prin ceea ce spunem, prin ceea ce facem, prin felul în care ne trăim viața și ne purtăm cu oamenii, întindem mai la adânc mrejele Evangheliei lui Iisus Hristos”.

„Toți suntem camarazi în aceeași corabie a mântuirii și trebuie să fim atenți la ceea ce lucrăm, să nu disprețuim munca nimănui, darul nimănui, contribuția nimănui, pentru că toți suntem diferiți. Și darurile sunt împărțite nu în mod egal, ci drept, fiecăruia după cum a rânduit Dumnezeu, iar roadele sunt așteptate pe măsura darurilor”, a mai spus Preasfinția Sa.

Totodată, Arhiereul vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande a arătat „credința tare” a Sfântului Apostol Petru, care devine „piatră de temelie a vieții, stâncă ce ne ajută să biruim orice ispită și orice încercare și să mergem mai departe pe drumul mântuirii”.

„Recunoscându-ne greșelile și dând slavă lui Dumnezeu pentru puterea cu care ne binecuvântează viața și ne întărește să mergem mai departe pe drumul mântuirii, să facem din smerenie și ascultare stâlpii care ne duc spre mântuire”, a spus la final ierarhul.