Laleaua dedicată Sfintei Maria Brâncoveanu poate fi admirată și anul acesta în cea mai mare grădină de flori din Europa

Laleaua dedicată Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, prima varietate olandeză cu nume românesc, va putea fi admirată și în acest an în celebrul parc Keukenhof din Țările de Jos, cea mai mare grădină de flori din Europa.

Proiectul parohiei românești din Schiedam/Rotterdam și al Asociației de femei ortodoxe „Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu” este la al șaptelea an consecutiv. Potrivit unui comunicat de presă, 250 de lalele „Doamna Maria Brâncoveanu” vor fi prezente în apropierea pavilionului Willem-Alexander și a zonei de repaus din imediata vecinătate a acestuia.

Florile sunt cultivate de horticultorul olandez Christian Kolk, iar accesul vizitatorilor va fi facilitat de indicatoare speciale: „Două indicatoare cu însemnele firmei cultivatorului, Kolk Tulpenveredeling/KTK (parcela 101) vor ghida turiștii spre rondurile unde acestea vor înflori”.

Având o înflorire târzie, laleaua își va atinge apogeul spre finalul sezonului, organizatorii îndemnând vizitatorii să vină în perioada sfârșitul lunii aprilie-începutul lunii mai.

Inițiatorii subliniază și semnificația specială a acestui an, în contextul canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu: „În primăvara acestui an, laleaua cu numele Doamnei va înflori și în grădina Patriarhiei Române, a Mitropoliei Europei Occidentale și Meridionale, precum și în alte lăcașuri de cult ctitorite de Sfânta Doamnă și de Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu”.

Asociația Sf. Maria Brâncoveanu

Asociația „Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu” este unica asociație a femeilor ortodoxe române din Țările de Jos. A fost înființată în urmă cu zece ani, iar președintele onorific este părintele Ioan Dură, parohul comunității românești din Schiedam/Rotterdam.

Organizația are ca scop „cinstirea personalității Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și promovarea modelului de viață creștin-ortodoxă și a valorilor spirituale și culturale cărora soția Sfântului martir Constantin Brâncoveanu li s-a dedicat”.

În data de 25 ianuarie 2026, asociația a primit din partea Mitropolitului Iosif al Europei Occidentale și Meridionale distincția „Crucea Mitropolitană pentru Mireni” în semn de recunoaștere a nobilei misiuni pe care și-a asumat-o în cei 10 ani de activitate.

Foto credit: Asociația „Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu”