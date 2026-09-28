Sf. Neagoe Basarab este expresia evlaviei și cumințeniei românilor: Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului

Sfântul Neagoe Basarab și Sfânta Cuvioasă Platonida de la Argeș au fost cinstiți sâmbătă la noua Catedrală Arhiepiscopală, unde Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului, a oficiat Sfânta Liturghie și a subliniat că „Sfântul Neagoe Vodă Basarab este expresia evlaviei și cumințeniei românilor”.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat măiestria pe care a avut-o Sfântul Neagoe Vodă Basarab în timpul vieții sale prin darul de a ctitori numeroase lăcașuri de cult pentru poporul român.

„Fantastic domnitor, unic în lume, dar unic pentru că a trăit numai nouă ani ca domnitor și s-a auzit în cuvântul citit ce cuprindere fantastică, dumnezeiască a putut să aibă acest om care era de obicei foarte plăpând. Era și bolnav pe deasupra, dar cu toate acestea, imaginați-vă ce forță i-a dat Dumnezeu să clădească atât de mult, atât de frumos”, a adăugat Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului.

Proclamarea locală a Sfintei Platonida

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a anunțat că proclamarea locală a Sfintei Cuvioase Platonida, soția domnitorului Neagoe Basarab, va avea loc în ziua de 7 decembrie, când este prăznuită Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș.

Proclamarea generală a canonizării a avut loc la data de 6 februarie 2026, la Catedrala Patriarhală, alături de celelalte sfinte femei românce.

Sărbătoarea zilei de 26 septembrie a avut o dublă semnificație, deoarece pomenirea Sfântului Voievod Neagoe Basarab a coincis cu aniversarea ridicării Episcopiei Argeșului și Muscelului la rangul de Arhiepiscopie, eveniment care a avut loc în anul 2009.

Ctitorii domnești

Mănăstirea Curtea de Argeș și Schitul Ostrov sunt ctitorii ale Sfântului Neagoe Basarab și ale soției sale, Sfânta Platonida de la Argeș.

Noua catedrală din Curtea de Argeș are hramurile „Sfânta Muceniță Filofteia” și „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și are un rol suplimentar de necropolă regală și arhiepiscopală. Piatra de temelie a fost pusă în anul 2009, iar catedrala a fost sfințită la 7 decembrie 2018.

Proiectul este rezultatul unui parteneriat dintre Arhiepiscopie și Casa Regală a României.