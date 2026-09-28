Biserica Schitul Maicilor, salvată de la demolare în comunism, a aniversat trei secole de la sfințire

Biserica Schitul Maicilor din București, salvată în comunism prin translare, aniversează în această perioadă trei secole de la sfințire.

Cu acest prilej, Sfânta Liturghie din Duminica a 18-a după Rusalii a fost oficiată de Arhim. Policarp Chițulescu, consilier patriarhal și director al Bibliotecii Sfântului Sinod, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

„Acești 300 de ani ne amintesc de istoria mai degrabă zbuciumată, de suferința acestui lăcaș de cult care a fost mutat, a fost translat 250 de m pe amplasamentul actual, în timpul regimului comunist”, a precizat, pentru Trinitas TV, părintele paroh Dorin Demostene Iancu, directorul Arhivelor Patriarhiei Române.

„Aș zice că mă gândesc în aceste momente la ceea ce spunea Mântuitorul: Nu te teme, turmă mică, că Domnul a binevoit să ți dea ție Împărăția. O comunitate mică, dar cu un suflet mare, o comunitate redusă ca număr, o bisericuță smerită, dar cu multă dragoste.”

Sub ocrotirea sfinților vechi și noi

Parohul i-a pe evocat slujitorii rânduiți de-a lungul timpului în parohie, care au menținut atmosfera de dragoste și rugăciune.

„Ceea ce au reușit, ceea ce au realizat nu au dorit să pună pe seama unor competențe personale, ci pe seama lucrării lui Dumnezeu, pe seama ocrotirii Maicii Domnului, care este cea care de la început a avut în brațe această bisericuță, prin dorința ctitorei Tatiana Hagi Dina, apoi a Sfântului Ierarh Nicolae, care a fost rânduit în veacul al 19 lea, a Sfintei Cuvioase Parascheva, care a fost rânduită ocrotitoare de către vrednicul de pomenire patriarh Justinian în 1958, în momentul în care au fost finalizate lucrările de construcție a Atelierelor Patriarhiei”, a adăugat parohul.

Momentul jubiliar a prilejuit adăugarea unui nou ocrotitor: „Sfântul Cuvios Arsenie de la Prislop, cel care, în perioada 1961-1967, a fost pictor în cadrul Atelierelor Patriarhiei și în bisericuța aceasta venea și își făcea pravila de rugăciune”, a precizat părintele Dorin Demostene Iancu.

Manifestările dedicate împlinirii a 300 de ani de la sfințirea Bisericii Schitul Maicilor vor continua marți, 29 septembrie, de la ora 17:00, când Biblioteca Sfântului Sinod va găzdui un simpozion și o expoziție de fotografie dedicate Bisericii și Așezământului Schitul Maicilor.

Despre biserică

Din întregul Schit al Maicilor nu s-a mai păstrat complexul de chilii, și el în stil brâncovenesc. Au fost demolate, pentru a face loc centrului civic ordonat de dictatorul Nicolae Ceaușescu.

Translarea Bisericii Schitul Maicilor a fost realizată în 1980 de ing. Eugeniu Iordăchescu, după care specialistul a mai salvat astfel de la demolare alte 11 sfinte lăcașuri. Bisericile astfel translate au fost numite de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel „biserici răstignite”.

La sfințirea pietrei de temelie a Catedralei Naționale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel spunea despre turlele viitorului edificiu:

„Am dorit ca această catedrală să poarte deasupra ei un mănunchi de lumânări de Înviere pentru că aici, în apropiere, au existat cinci biserici: Biserica Spirea Veche, Biserica Izvor, Biserica Albă-Postăvari, Mănăstirea Mihai Vodă și Schitul Maicilor. Primele trei au fost demolate, deci ucise, iar două au fost răstignite prin translare.”

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