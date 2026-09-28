Aniversare la Galați: 17 ani de la momentul ridicării Eparhiei Dunării de Jos la rang de Arhiepiscopie

La Catedrala arhiepiscopală din Galați a avut loc duminică aniversarea de 17 ani de la momentul ridicării Eparhiei Dunării de Jos la rang de Arhiepiscopie. Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit Sfânta Liturghie.

La slujbă au luat parte clerici din cuprinsul eparhiei, autorităţi locale, oameni de cultură, elevi ai seminarului şi credincioşi gălăţeni. În cadrul acesteia, diaconul Gheorghe Tobă a fost hirotonit preot, iar teologul Timotei Mistrean a fost hirotonit diacon.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian a arătat că smerenia și ascultarea față de Hristos reprezintă temelia apostolatului. Înaltpreasfinția Sa a explicat legătura dintre Biserică și credincioși, care au datoria de a transforma credința în fapte de sprijin pentru aproapele.

„Minunata smerenie a primilor pescari, care și-au arătat limitele neputinței lor omenești în fața Celui ce pe toate le poate împlini, reprezintă cheia apostolatului prin smerenie și ascultare față de Mântuitorul Iisus Hristos”, a explicat Arhiepiscopul Dunării de Jos.

Moment de recunoștință

Înaltpreasfinția Sa s-a rugat pentru studenți și profesori cu prilejul începerii noului an universitar. Astfel, l-a oferit drept pildă pentru aceștia pe Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, care a promovat cultura și educația.

Protos. Antonie Ispas și pr. Daniel Popa, slujitori ai Catedralei din Galați, au primit distincția eparhială „Crucea Sfântului Apostol Andrei”.

În final, a fost săvărșit un Te Deum pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, a clericilor și credincioșilor din eparhie.

Episcopia Dunării de Jos a fost ridicată la rangul de Arhiepiscopie în 27 septembrie 2009, prin hotărârea Sfântului Sinod. În aceeși zi, Episcopul Casian a fost ridicat în demnitatea de Arhiepiscop al Dunării de Jos.