Simpozionul Internațional de Misiologie Ortodoxă a debutat la București

Simpozionul Internațional de Misiologie Ortodoxă a debutat luni la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din București.

Manifestarea marchează un secol de la înființarea studiilor de Misiologie Ortodoxă la nivel universitar și este dedicată profesorului Vasile Gh. Ispir.

Deschiderea simpozionului a avut loc în Amfiteatrul „I. G. Coman” și a reunit profesori, doctoranzi și alți reprezentanți ai mediului academic.

Misiunea Bisericii

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj intitulat „Misiunea Bisericii este predicarea Evangheliei lui Hristos și transmiterea credinței și a vieții creștine în lume”.

Mesajul a fost prezentat de Arhid. Eugen Maftei, consilier eparhial în cadrul Sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

„Cel mai important aspect al misiunii Bisericii este cel legat de mărturisirea și propovăduirea Adevărului Evangheliei Domnului Iisus Hristos”, a subliniat Patriarhul României.

„Adevărul credinței drepte nu se adaptează vremurilor, el rămâne permanent același, pentru că mărturisește pe același Hristos, Cel ce ieri, azi și în veci este același (Evrei 13,8), dar mijloacele prin care Biserica își exercită misiunea în lume pot fi diverse și potrivite contextului cultural și social în care trăim”, a explicat Patriarhul României.

Demersul prof. Vasile Gh. Ispir

În continuare, conf. Claudiu-Paul Buglea, președintele Senatului Universității din București, a apreciat numărul mare de participanți la simpozionul internațional.

„Apreciez și faptul că se organizează în facultatea dumneavoastră un asemenea eveniment din latura pur științifică, de aceea salut și prezența numeroasă. Am observat în program că, pe lângă invitații de aici, din sală, în cele două zile sunt foarte mulți vorbitori, ceea ce este excepțional”, a spus conf. Claudiu-Paul Buglea.

Părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, a subliniat importanța demersului profesorului Vasile Gh. Ispir, întreprins în urmă cu un secol.

„Ceea ce s-a petrecut acum un veac în această facultate nu a fost un act administrativ, ci unul epistemologic. Răsăritul ortodox avea misiune de peste un mileniu (…) Ceea ce cred că nu avea atunci era misiologie, adică reflecția asupra ei însăși, cu metodă, cu bibliografie, cu catedră și cu examen”.

De asemenea, părintele decan i-a felicitat pe organizatorii simpozionului, evidențiind implicarea părintelui profesor Radu Petre Mureșan, directorul Centrului de Studii Interreligioase și Interdisciplinare.

La deschidere, au participat și membrii familiei profesorului Vasile Gh. Ispir. Programul manifestării continuă luni și marți cu mai multe sesiuni de comunicări și prezentarea a peste 30 de referate.