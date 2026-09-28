Comunitățile sătmărene au celebrat în mod special Ziua Satului Românesc

În perioada 26–27 septembrie 2026, în preajma Zilei Satului Românesc, s-a desfășurat o nouă ediție a evenimentului cultural „Satele Unite ale Sătmarului”. Manifestarea a fost inițiată de Adrian Felician Cozma, vicepreședinte al Camerei Deputaților, și organizată cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului.

Evenimentul a început la Mănăstirea „Sfântul Andrei – Chilia” din Homoroade, județul Satu Mare, de unde sute de oameni au pornit la drum cu cai și căruțe, îmbrăcați în port popular și purtând tricolorul.

Timp de două zile, alaiul a trecut prin mai multe sate sătmărene, cu opriri la biserici, mănăstiri și în mijlocul comunităților. Au fost peste 80 de kilometri parcurși împreună, într-o călătorie în care credința și tradiția au fost prezente la fiecare popas.

Rugăciune și identitate

În localitățile de pe traseu au fost oficiate slujbe, iar oamenii s-au rugat împreună cu preoții. Caii, căruțele, costumele populare și cântecul românesc au readus în prim-plan imaginea satului românesc și legătura dintre generații.

Un moment aparte l-a reprezentat tricolorul de peste 10 metri, purtat și arborat la opririle de pe traseu, precum și pâinea adusă de la Pomi, binecuvântată și împărțită participanților.

Cultură și religie

Călătoria s-a încheiat la Săuca, unde a avut loc un spectacol de cântece folclorice și patriotice, la care au participat artiști și formații precum Veta Biriș, Ceatăra din Carei, Țâpuritoarele de la Bătarci, tulnicăresele din Ianculești și Scărișoara și Corul Protopopiatului Ortodox Român Satu Mare.

Un moment special a fost premierea interpretei Veta Biriș de către Dep. Adrian Cozma, pentru contribuția ei la păstrarea și promovarea cântecului românesc.

Anul acesta, evenimentul a ajuns la a cincea ediție. Prin fiecare ediție, „Satele Unite ale Sătmarului” duce mai departe, din sat în sat, credința, tradiția și bucuria de a fi împreună.

Ziua Satului Românesc a fost instituită de Parlamentul României în 2020, după ce, în anul anterior, Biserica Ortodoxă Română a dedicat întregul an temei satului românesc.