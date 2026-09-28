Generația care a absolvit în 2016 s-a reunit la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București

Generația care a absolvit în 2016 Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București s-a reunit luni la Biserica „Sf. Ecaterina” – Paraclis Universitar, pentru rugăciune, și apoi pe băncile instituției universitare.

Participanții au oficiat Sfânta Liturghie, pentru a-și exprima recunoștința față de Dumnezeu pentru darurile primite, dar și un Parastas pentru absolvenții generației și cadrele didactice care s-au mutat la cele veșnice în ultimul deceniu.

După rugăciune, membrii promoției s-au întors pe băncile facultății, unde s-au întâlnit cu mentorii lor din timpul studiilor.

Recunoștință și bucurie

Pr. prof. univ. dr. Nicușor Beldiman, directorul Departamentului de Teologie Sistematică, Practică și Artă Sacră al facultății și consilier patriarhal la Sectorul Teologic Educaționale al Administrației Patriarhale, și-a exprimat recunoștința și bucuria pentru eveniment și a declarat că păstrează amintiri frumoase din timpul anilor de studii ai acestei generații.

„Fiecare dintre noi ne-am străduit să vă împărtășim din ceea ce și noi am agonisit de la profesorii noștri care, iată, unii au trecut dincolo. Au adormit întru Domnul profesorii generației noastre și chiar astăzi am aflat cu durere în suflet faptul că Părintele Profesor Nicu Moldoveanu, unul dintre puținii profesori care mai erau în viață, profesorul nostru de muzică, a trecut la cele veșnice”.

Părintele consilier patriarhal i-a îndemnat pe absolvenți să fructifice fiecare moment din viață și a apreciat actul de comuniune realizat prin organizarea reuniunii: „Este mare lucru în ziua de astăzi să veniți din diferite părți ale țării, poate unii și din afară, și să vă întâlniți. Nici nu știți cât de mult ne bucurați.”

Itinerarii providențiale

Pr. conf. univ. dr. Gheorghe Holbea, prodecan al facultății responsabil cu activitatea studențească și internaționalizarea, a vorbit despre „momentele providențiale” ale parcursului academic al unor teologi.

„Ce a fost providențial? Și trebuie să spunem că acest itinerar teologic cuprinde și o serie de minuni pe care Dumnezeu le-a făcut cu fiecare dintre noi. De ce? Pentru fiecare minune pe care Sfântul Dumitru Stăniloae ne cheamă să o vedem în viața fiecăruia dintre noi. Deci fiecare minune trebuie să ne aducă aminte nouă că Dumnezeu veghează asupra fiecăruia dintre noi”, a spus părintele conferențiar.

„Cunoașterea lui Dumnezeu din perioadele concrete ale vieții, cum spune Sfântul Dumitru Stăniloae, ne arată că nimic nu este întâmplător.” În acest sens, părintele prodecan a amintit o expresie a Părintelui Profesor Constantin Galeriu: Nimic nu este întâmplător, totul este proniator.

„Fără îndoială că într-o instituție precum Facultatea de Teologie, așa cum spunea chiar un filozof român, nu se știe cine dă și cine primește. Pentru că, de multe ori și noi, profesorii, primim de la dumneavoastră cu atât mai mult cu cât, iată, unii dintre dumneavoastră au dovedit valoarea”, a spus Părintele Conferențiar Gheorghe Holbea.

Urmarea vocației

Remarcând că o mare parte dintre membrii promoției au fost hirotoniți, pr. prof. univ. dr. George Grigoriță, profesor la catedra de Drept Bisericesc a facultății, i-a felicitat pentru urmarea vocației.

„Să urmați chemarea lui Hristos și să primiți cu bucurie această responsabilitate”, le-a spus părintele profesor, îndemnându-i să nu uite de Sfintele Canoane pe care le-au studiat împreună la cursuri.

„Cu siguranță, este un moment care vă aduce aminte de ceea ce v-ați propus, ceea ce ați făcut și ceea ce urmează să faceți în continuare. Vă urez mult succes și mult ajutor de la Dumnezeu în tot ceea ce faceți și să ne revedem cu bine și la 15 ani, și la 20 de ani, și la 25 de ani, și – de ce nu? – chiar și după, 30, 40, cât o fi și cât ne ajută Dumnezeu.”

Societatea are nevoie de clerici

Pr. lect. univ. dr. Georgian Păunoiu, titular la Catedra Teologie Sistematică, disciplina Teologie Morală, îi cunoaște pe membrii promoției și în calitate de preot spiritual la Paraclisul Universitar „Sf. Ecaterina” al facultății.

„Mă bucur foarte mult să vă revăd, să revăd chipurile voastre maturizate, însă pline de lumină. Și dați-mi voie să vă fac părtași unei mărturii. De câțiva ani, la deschiderea anului universitar aici, la noi, din partea Universității din București, participă cu foarte mult entuziasm președintele Senatului Universității”, a spus părintele lector.

„Și aproape în fiecare an amintește și dă o mărturie spunând că societatea românească are nevoie ca de aer de medici, de profesori, de juriști, dar și de teologi și de preoți. Mărturia pentru mine, venind din partea unui profesor de drept, este foarte prețioasă și cât se poate de adevărată.”

„Ce poate fi mai copleșitor decât să te simți părtaș la lucrarea lui Dumnezeu în lume și în dreptul oamenilor? Ce poate fi mai de preț?”, a subliniat Pr. Georgian Păunoiu. „Eu, unul, ca spiritual, și de atunci și de acum, vă rog să continuați și să realizăm cu toții cât de mult avem nevoie unii de alții și unii de rugăciunea celorlalți.”