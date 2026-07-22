Patriarhul Ecumenic Bartolomeu va prezida Liturghia la hramul comunității românești din Constantinopol

Biserica ce deservește comunitatea românească din Istanbul își va serba hramul duminică, 26 iulie 2026, în ziua de pomenire a Sf. Mc. Paraschevi.

Părintele Sergiu Vlad, parohul comunității românești din Turcia, a anunțat că Sf. Liturghie va fi prezidată de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic. La ora 09:00 va începe Utrenia, care va continua cu Sfânta Liturghie.

Sfânta Muceniță Paraschevi Romana (26 iulie) este și tămăduitoare. Și-a vindecat de orbire unul dintre torționari și l-a convertit la creștinism.

Biserica „Sf. Mc. Paraschevi Romana” din Istanbul a fost dată spre folosință comunității românești din Turcia începând din 2004, cu binecuvântarea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I.

Despre biserică

Sfântul lăcaș din fostul cartier Prikidion (actualmente Hasköy) a fost reconstruit din temelii în 1692 de Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu.

Adresa este: Aya Paraskevi Kilisesi, Kalaycı Bahçe Sok. No. 2, Piripaşa Mah., Hasköy, Beyoğlu, Istanbul. Biserica se află la aprox. 100 de metri distanță de sucursala băncii AKBANK din Hasköy. Vezi aici pe hartă.

Foto credit: Facebook / Sergiu Vlad