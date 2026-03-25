La 1.400 de ani de la prima intonare a imnului acatist, un grup de pelerini români s-a rugat la Biserica Vlaherne

La 1.400 de ani de la prima intonare a imnului acatist al Maici Domnului, un grup de pelerini români s-a rugat miercuri la Biserica Vlaherne din Istanbul.

Pelerinajul, organizat de Basilica Travel, se desfășoară pe parcursul a patru zile și include vizitarea unor importante lăcașuri de cult din fosta capitală a Imperiului Bizantin.

Credincioșii s-au închinat miercuri la Biserica Izvorului Tămăduirii, iar apoi au participat la Sfânta Liturghie săvârșită la Biserica românească „Sfânta Muceniță Paraschevi”. După slujbă, grupul de pelerini a vizitat Biserica Vlaherne.

„Lăcașul de cult amintește de minunea din 626, prin care Maica Domnului a protejat și a salvat cetatea Constantinopolului de atacul avarilor și al slavilor. Noi am încercat să marcăm cei 1.400 de ani de la acest eveniment prin pelerinajul la Istanbul”, a declarat pentru Basilica.ro Andrei Radu, însoțitorul grupului de pelerini.

Pelerinii au continuat programul cu vizitarea Patriarhiei Ecumenice și a Bisericii „Sfântul Gheorghe”, iar zilele următoare includ tururi pietonale la principalele obiective istorice și religioase din Istanbul, precum Sfânta Sofia, Palatul Topkapı și vechiul hipodrom.

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Sursă foto: Andrei Radu