Reprezentanții Bisericilor Ortodoxe pe lângă Uniunea Europeană au discutat organizarea proiectelor viitoare

Reprezentanții Bisericilor Ortodoxe pe lângă Uniunea Europeană s-au reunit joi la Bruxelles pentru a discuta organizarea proiectelor viitoare.

Reuniunea a avut loc la Centrul Ortodox Ambiorix, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Atenagora, Mitropolitul Belgiei și Exarh al Țărilor de Jos și Luxemburgului (Patriarhia Ecumenică).

Preoții Sorin Șelaru și George Vâlcu, reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române pe lângă instituțiile europene, au participat din partea Patriarhiei Române. La discuții au fost prezenți reprezentanți ai Bisericii Greciei, Patriarhiei Bulgare și Patriarhiei Ecumenice.

Membrii Comitetului au analizat inițiativele aflate în pregătire și colaborarea cu alte Biserici, organizații și organisme europene. Următoarea reuniune CROCEU este programată pentru 10 noiembrie la Bruxelles.

Comitetul Reprezentanților Bisericilor Ortodoxe pe lângă Uniunea Europeană (CROCEU) a fost înființat în martie 2010, cu scopul de a facilita cooperarea reprezentanților ortodocși pe lângă instituțiile europene și de a le oferi un cadru pentru exprimarea coordonată a preocupărilor și perspectivelor Bisericilor Ortodoxe surori în contextul procesului de integrare europeană.