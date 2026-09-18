Episcopia Italiei susține financiar programele sociale derulate de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Asociația San Lorenzo dei Romeni a Episcopiei Italiei a oferit în acest an aproximativ 50.000 de lei Fundației Umanitare „Anastasie Crimca” a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Una dintre principalele activități ale fundației este îngrijirea persoanelor la domiciliu. Aproximativ 30 de vârstnici și bolnavi sunt vizitați zilnic, printre beneficiari aflându-se și persoane diagnosticate cu afecțiuni oncologice.

Fondurile primite de la Episcopia Italiei contribuie la continuarea programelor destinate persoanelor vârstnice, bolnave și familiilor aflate în dificultate.

Acțiune filantropică

Finanțarea a sprijinit și acordarea de ajutoare alimentare persoanelor și familiilor cu venituri reduse. Beneficiarii primesc săptămânal alimente neperisabile pentru acoperirea unor nevoi de bază.

Fundația „Anastasie Crimca” a fost înființată în anul 2021 și desfășoară programe social-medicale și filantropice în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. În același an, organizația s-a alăturat Federației Filantropia a Patriarhiei Române, organism în care este membră și Asociația San Lorenzo dei Romeni.

Cei care doresc să sprijine activitatea socială a Fundației Umanitare „Anastasie Crimca” pot face donații în următoarele conturi:

Cont LEI: RO60 RNCB 0234 1704 5677 0001

Cont EURO: RO70 RNCB 0234 1704 5677 0015