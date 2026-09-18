Consfătuirea Națională ASCOR a început la București: O bună ocazie pentru analizarea și proiectarea unor noi activități

Consfătuirea Națională a Asociației Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR) a început vineri la București, reunind reprezentanții filialelor din centrele universitare din țară.

Deschiderea a avut loc la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București. Programul a debutat cu slujba de Tedeum săvârșită la Biserica „Sfânta Ecaterina” – paraclis universitar și a continuat în Amfiteatrul I.G. Coman al instituției de învățământ teologic.

Cu acest prilej, Pr. Prof. Univ. Nicușor Beldiman, consilier patriarhal la Sectorul teologic-educațional al Administrației Patriarhale, a transmis participanților binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și a subliniat că manifestarea reprezintă „o bună ocazie pentru analizarea și proiectarea unor noi activități”.

„Numeroasele activități întreprinse până acum arată că voi cunoașteți și trăiți în mare măsură legătura sfântă care există între Liturghie și filantropie, între rugăciune și acțiune creștină”.

„Sfântul Ioan Gură de Aur ne îndeamnă să vedem prezența tainică a lui Hristos în aproapele nostru, suferind, sărac sau bolnav, trist sau descurajat, și să îi răspundem cu iubire smerită și milostivă, aceasta fiind singurul criteriu al judecății finale a vieții omului pe pământ”, a adăugat părintele consilier patriarhal.

Un prilej de reînnoire

Părintele Vasile Gavrilă, preot îndrumător al ASCOR București, a subliniat importanța reuniunii pentru studenții implicați în activitatea asociației: „Pentru voi, Consfătuirea Națională poate fi o modalitate de reînnoire”.

„Este un bun prilej de a vă reîntâlni la București pe toți și ocazia de a vă auzi, a asculta freamătul trăirilor lăuntrice, tineresti și studențești, de a vă împărtăși din elanul vostru misionar și din frământările, bucuriile, izbânzile și înfrângerile trăite alături de colegii voștri”.

Preotul îndrumător a evidențiat responsabilitatea misionară a Bisericii și rolul tinerilor în mărturisirea valorilor creștine într-o lume cu numeroase provocări: „Oricât de dificil a fost în anumite etape ale istoriei, Biserica și-a îndeplnit rolul profetic și pedagogic, astfel încât, în ciuda vicisitudinilor istorice, harul lui Dumnezeu a lucrat”.

„Consfătuirea reprezintă un izvor de inspirație reciprocă, de îndrăznire sau îndrăzneală sfântă și curaj în fața tuturor încercărilor pe care le poate întâmpina fiecare dintre voi cei prezenți aici și colegii voștri pe care îi reprezentați”, a spus părintele Vasile Gavrilă.

Îndemn la mărturisirea lui Hristos

Mihai Paraschiv, inspector patriarhal pentru activități de tineret și relația cu ONG-urile bisericești naționale de tineret, i-a îndemnat pe participanți să păstreze cuvântul lui Dumnezeu cu ei: „Să nu deznădăjduiți și să aveți mereu curajul de a-L mărturisi pe Hristos”.

„Să știm că ce a ținut de noi am făcut și că am reușit să-L punem și pe Hristos acolo câte puțin în inimile tinerilor cu care noi ne-am întâlnit și cu care am lucrat”.

Cu prilejul deschiderii lucrărilor Consfătuirii Naționale, Elena Țuțuianu, președintele ASCOR București, a transmis un mesaj de bun venit participanților.

Programul Consfătuirii Naționale ASCOR cuprinde mai multe sesiuni de lucru dedicate activității filialelor și proiectelor viitoare și se vor desfășura vineri.

Sâmbătă, manifestările vor continua cu Sfânta Liturghie și Parastasul pentru membrii ASCOR trecuți la Domnul, la Biserica Sfântul Nicolae-Ghica – paraclis universitar, urmate de ultima sesiune a lucrărilor reuniunii naționale.

Mai multe fotografii de la slujba de Tedeum și de la deschiderea lucrărilor Consfătuirii Naționale ASCOR sunt disponibile în secțiunea foto.