Săptămâna mobilității: CFR invită pasionații de trenuri la curse speciale gratuite și expoziții de material rulant

CFR Călători va organiza sâmbătă și duminică 16 curse speciale gratuite între București Basarab și București Progresu, cu ocazia Săptămânii europene a mobilității.

Potrivit unui comunicat de presă al companiei, vor fi expuse locomotive și vagoane modernizate în Gara de Nord și în Gara Basarab.

Trenurile speciale vor circula din oră în oră, în ambele zile, pe ruta București Basarab – București Vest – București Progresu.

Vor fi expuse locomotivele modernizate de către Softronic, Reloc Craiova și SCRL Brașov și o locomotivă de manevră transformată în locomotivă electrică cu acumulatori de către SCRL Brașov.

Vizitatorii vor putea admira un vagon cușetă, vagon de clasa I și vagon clasa a II-a cu facilități PMR, modernizate pentru confortul și siguranța pasagerilor. De asemenea, va fi prezentată o locomotivă de ultimă generație Alstom TRAXX.

Săptămâna europeană a mobilității

Săptămâna Europeană a Mobilității a început miercuri și se desfășoară până în 22 septembrie, tema din 2026 având în centru transportul facil pentru toate generațiile.

Organizatorii subliniază că accesul la transport sustenabil trebuie asigurat indiferent de situația economică, locul de reședință, gen sau abilități.