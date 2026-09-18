Pe locul fostei Mănăstiri Găiceni din județul Bacău a fost construită o troiță

O troiță din lemn a fost amplasată pe locul fostei Mănăstiri Găiceni, din apropierea localității Găiceana, județul Bacău, se arată într-o postare pe pagina de Facebook Valea Polocinului.

Edificiul a fost sfințit la finalul săptămânii trecute de părintele Mihăiță Iftenie, de la Parohia Fundoaia.

Acțiunea a fost inițiată de doi localnici din Găiceana și îndeplinită cu ajutorul preotului paroh din Fundoaia.

Locul amplasamentului troiței nu a fost ales la întâmplare, inițiatorii respectând statutul zonei de sit arheologic.

La slujba de sfințire au fost pomeniți ctitorii așezământului monahal și toți cei care au ajutat mănăstirea de-a lungul timpului.

Mănăstirea Găiceni

Așezământul monahal a fost situat pe teritoriul satului Găiceana, judeţul Bacău, fiind cunoscut şi sub numele de Găicenu.

Prima menţiune despre mănăstire datează din anul 1525, când domnitorul Moldovei, Ştefăniţă Vodă, dăruia panului Bogdan satul Găiceni cu mânăstirea.

Lăcaşul de cult mai este cunoscut şi sub numele de Mănăstirea Buzdugan. Cel mai probabil, mânăstirea datează înainte de 1525.

Așezământul monahal a mai fost menționat și la baza unei cruci ridicate în secolul 19, în apropierea fostei mănăstiri.