PS Ignatie: Putem deveni o carte în care să se întipărească Dumnezeu dacă vom lua aminte la modul cum a trăit Maica Domnului

„Și noi putem deveni o carte în care să se întipărească Dumnezeu doar dacă vom lua aminte la modul cum și-a trăit viața Maica Domnului”, a subliniat marți Episcopul Ignatie al Hușilor, la hramul Mănăstirii „Alexandru Vlahuță” din județul Vaslui.

Citându-l pe Sfântul Grigorie Palama, ierarhul a subliniat rolul pe care Preasfânta Fecioară Maria l-a avut în istoria mântuirii.

„Ea este cea care oferă întregii umanități cea mai frumoasă carte: cartea mântuirii, scrisă de însuși Dumnezeu-Fiul, întrupat, ca Om, din pântecele neprihănit al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Este o carte pe care fiecare dintre noi suntem chemați să o citim, să o adâncim în noi nu atât cu rațiunea, cât cu inima noastră”.

Totodată, Episcopul Hușilor a amintit cuvintele Sfântului Nicolae Cabasila, potrivit căruia Maica Domnului „ne arată omul în toată splendoarea și frumusețea lui”.

„Este cea care arată prima ce este omul și cum l-a creat Dumnezeu plin de har, plin de strălucire și frumusețe dumnezeiască. Prin rugăciunea ei deosebită s-a pregătit să devină Biserică vie a Dumnezeului Celui Viu, a lui Dumnezeu-Fiul”, a spus Preasfinția Sa.

Chipul unei vieți smerite

Preasfințitul Părinte Ignatie a arătat că Maica Domnului nu a căutat să se pună pe sine în centrul atenției, ci L-a lăsat pe Hristos să Se descopere prin viața ei: „Era îmbibată de iubirea, de dragostea pentru Fiul său”.

„Din rândul oamenilor, Maica Domnului este cea mai frumoasă la suflet, plină de noblețe, de curăție și de neprihănire, încât a fost și o uimire pentru toți îngerii și o bucurie pentru întreaga umanitate”.

Ierarhul a a subliniat că, în tradiția ortodoxă, cinstirea Maicii Domnului nu poate fi separată de Fiul ei. Această legătură este exprimată și în iconografie, unde Maica Domnului Îl poartă pe Pruncul Iisus în brațe, iar privirea și gesturile ei îl indică pe Hristos ca centru al vieții creștine.

„Să ne ajute Domnul să fim cu toții cărțile lui Dumnezeu”, a spus Episcopul Hușilor, arătând că apropierea de Hristos aduce în suflet liniște și bucurie, prin mijlocirea și exemplul Maicii Domnului.

La hramul așezământului monahal au participat și 45 de tineri aflați în această perioadă în Episcopia Hușilor, în cadrul taberei „Tradiție și noutate”.