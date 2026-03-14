Tânăr din Coreea de Sud, botezat într-o parohie din județul Vaslui

Un tânăr în vârstă de 25 de ani din Coreea de Sud a fost botezat joi în biserica din localitatea Lunca, județul Vaslui.

Sfânta Taină a fost oficiată de protopopul de Bârlad, părintele Andrei Mereuță, iar nașii tânărului au fost părintele Sabin Apopei și soția sa, Maria, cei care l-au îndrumat pe drumul cunoașterii credinței ortodoxe.

Lazăr, student la medicină, provine dintr-o familie de medici și a fost impresionat de profunzimea credinței și de frumusețea tradițiilor ortodoxe românești.

„A intrat pentru prima dată într-o biserică ortodoxă anul trecut, la slujba de Înviere, rămânând impresionat de atmosfera de rugăciune și de frumusețea cântărilor. Venirea sa dintr-o altă cultură arată că iubirea lui Dumnezeu nu are granițe și că Hristos îi cheamă pe toți oamenii să fie una în Biserica Sa”, a spus părintele protopop.

„Prin Botez, omul se naște la o viață nouă, din apă și din Duh, iar cristelnița simbolizează pântecele Maicii Biserici, din care se naște creștinul pentru viața veșnică”, a adăugat pr. Andrei Mereuță.

La final, comunitatea s-a rugat ca Dumnezeu să-i dăruiască noului creștin credință puternică, inimă curată și bucurie în Biserica lui Hristos.

Foto credit: Episcopia Hușilor