Să ne desprindem de cele cotidiene și să ne bucurăm de lumină, îndeamnă Episcopul Ignatie

„Să ne desprindem de cele cotidiene, de mărunțișurile vieții acesteia și să ne bucurăm de lumină”, a îndemnat duminică Episcopul Ignatie al Hușilor, la Catedrala Episcopală din Huși.

Pornind de la pilda nunții fiului de împărat, ierarhul a subliniat felul în care omul poate pierde ceea ce este esențial atunci când își concentrează atenția asupra preocupărilor secundare ale vieții.

„Împăratul voia să le ofere un timp al bucuriei și al libertății, ceea ce ei nu au reușit să accepte și să primească. Au preferat mai degrabă să rămână sclavii propriilor griji, sclavii mărunțișurilor vieții acesteia în raport cu importanța evenimentului la care au fost poftiți”, a spus Preasfinția Sa.

Totodată, Episcopul Hușilor a arătat că omul contemporan riscă să acorde prioritate lucrurilor trecătoare: „Toate sunt binecuvântate de Dumnezeu. Însă în momentul în care noi le idolatrizăm sau le punem în centrul vieții noastre și gravităm în jurul lor, este deja o foarte mare problemă”.

„Preferăm să rămânem robi unor lucruri foarte mărunte, extrem de nesemnificative, care ne macină sufletul, ni-l murdăresc și ne sleiesc de vigoarea pe care ar trebui să o avem”.

„Ospățul credinței”

Preasfințitul Părinte Ignatie a subliniat că participarea la Sfânta Liturghie presupune ieșirea din ritmul preocupărilor obișnuite și intrarea într-un spațiu al comuniunii cu Dumnezeu: „Și noi suntem chemați să participăm la o cină, la o nuntă, la un ospăț al credinței, așa cum îl numește Sfântul Ioan Gură de Aur”.

„Venim la Ospățul credinței să ne împărtășim cu Trupul și Sângele lui Hristos, să primim Bucuria însăși în viața noastră, Lumina însăși”.

Ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să-și reevalueze prioritățile și să învețe să primească atât bucuria oferită de Dumnezeu, cât și bucuriile celor din jur: „Să facem, în viață, diferența dintre ceea ce este secundar și ceea ce este esențial și să nu refuzăm niciodată invitația la bucurie și la libertate”.

„Să schimbăm ceva la sufletul nostru. Dacă vom reuși, cât de puțin, să facem efortul ca să ne bucurăm de bucuriile celorlalți ca de propriile noastre bucurii, este deja un semn că ne însănătoșim sufletește”, a spus Preasfinția Sa.

În cadrul Sfintei Liturghii, Episcopul Hușilor a oficiat Taina Sfântului Botez și l-a hirotonit diacon pe teologul Andrei Florin Andronache, pe seama Parohiei Ibănești. La finalul slujbei, părintele Alexandru Șopu, parohul din Crețești de Sus, a fost primit rangul de iconom stavrofor.