Nimic nu ne desparte în Hristos: Mitropolitul Atanasie de Latakia a sfințit biserica unui metoc al Mănăstirii Putna

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Mitropolit de Latakia (Patriarhia Antiohiei), a sfințit duminică seară biserica metocului Mănăstirii Putna din Poiana Mănăstirii, jud. Suceava. „Noi suntem frați întru Hristos. Nimic nu ne desparte”, a spus ierarhul invitat.

„Suntem un singur trup – Trupul lui Hristos. Și acest Trup este Biserica. Chiar dacă vorbim limbi diferite și nu ne înțelegem, și chiar dacă sunt distanțe mari între noi, nimic nu ne desparte în Hristos. Suntem una și rămânem una”, a explicat mitropolitul antiohian.

„La Dumnezeu nu există o limbă sfântă – nici ebraică, nici greacă, nici limbile latine, cum ar fi româna sau altele. Dumnezeu ascultă o singură limbă, care este limba inimii, limba credinței și a sincerității. Când înălțăm rugăciunile din inimile noastre, sunt ascultate mereu de Dumnezeu.”

Creștinii sunt împreună în Hristos

Mitropolitul de Latakia a subliniat că nimic nu desparte comunitatea creștină ortodoxă răspândită în întreaga lume.

„Cum este poporul român, așa și noi, antiohienii, suntem răspândiți în toată Europa, în Australia, în America, în Africa și în toată lumea. Însă nu ne temem de această distanță, fiindcă, atunci când ne rugăm Domnului Hristos, ne adunăm toți, chiar și cei care au trecut la Domnul”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„În fiecare rugăciune, în fiecare Sfântă Liturghie, toți sfinții – și cei vii, și cei adormiți întru Domnul sunt adunați laolaltă. De aceea, cine se roagă din toată inima lui simte cu adevărat că toți cei pe care îi iubește sunt cu el, chiar dacă au trecut la cele veșnice.”

O Biserică greu încercată

Părintele Mitropolit Atanasie a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pentru că i-au permis să slujească la manifestările legate de hramul Mănăstirii Putna. De asemenea, a apreciat evlavia bucovinenilor.

„Mă bucur că văd acest popor credincios, iubitor de Dumnezeu. Voi transmite această imagine minunată pe care am văzut-o aici credincioșilor din țara noastră. Bisericile noastre din Siria sunt vechi de când era Hristos pe pământ”, a spus Înaltpreasfințiutul Părinte Atanasie.

„Credința noastră rămâne statornică indiferent de războaiele și persecuțiile care se desfășoară acolo. Bineînțeles că este o durere mare și multe biserici și mănăstiri ale noastre au fost arse și golite. Însă avem o mare nădejde că Dumnezeu este cu noi și că ne pomeniți în rugăciunile dumneavoastră.”

Distincții pentru sprijinitorii mănăstirii

Din sobor au mai făcut parte Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, părinți putneni și alți clerici din eparhie.

Sfințirea a fost urmată de o scurtă ceremonie de acordare de distincții eparhiale pentru binefăcătorii metocului, dar și pentru alți binefăcători ai proiectelor edilitare ale mănăstirii.

Nou altar închinat Maicii Domnului

Arhim. Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna, le-a mulțumit tuturor celor implicați în construirea și renovarea metocului. „Toate s-au făcut cu binecuvântare, cu osteneală, cu dragoste și cu jertfă. Dragoste din partea dumneavoastră și jertfă și mai multă, tot din partea dumneavoastră”, a spus părintele stareț.

Biserica sfințită a primit ca hramuri Acoperământul Maicii Domnului (1 octombrie) și Sfântul Cuvios Teoctist (3 septembrie).

„Aproape toate bisericile și valea aceasta de aici sunt închinate Născătoarei de Dumnezeu, spre mângâierea și bucuria noastră, a tuturor”, a spus părintele stareț Melchisedec Velnic.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, piatra de temelie și locul bisericii au fost sfințite de către Preasfințitul Părinte Calinic, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, în 27 august 2004, în anul împlinirii a 500 de ani de la trecerea la cele veșnice a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, domnul Moldovei și ctitorul Mănăstirii Putna.

Sfințirea bisericii metocului din Poiana Mănăstirii a făcut parte din programul manifestărilor de hramul istoric al Mănăstirii Putna din acest an.

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Foto credit: Mănăstirea Putna