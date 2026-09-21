Capela Spitalului Municipal din Rădăuți a fost sfințită

Capela „Sfinții Doctori fără de arginți Cosma și Damian” a fost sfințită sâmbătă de Episcopul Macarie al Europei de Nord și Episcopul vicar Damaschin Dorneanul al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

După binecuvântarea lucrărilor de restaurare, cei doi ierarhi au oficiat Sfânta Liturghie la altarul exterior special amenajat.

Preasfințitul Părinte Macarie a subliniat că Dumnezeu nu îngăduie omului o încercare mai presus de puterile sale, ci îi dăruiește, împreună cu ea, harul și puterea de a o depăși.

„Mântuitorul Iisus Hristos, înainte de a pune crucea pe umerii tăi, a privit-o cu ochii Săi cei preafrumoși, a examinat-o cu rațiunea Sa dumnezeiască, a verificat-o cu dreptatea Sa neajunsă, a încălzit-o la inima Sa milostivă și ți-a cântărit puterile, ca să nu fie mai grea decât o poți duce, apoi a binecuvântat-o și ți-a pus-o pe umeri”, a spus ierarhul.

„Și dacă se întâmplă să fii vlăguit, asemenea Domnului care i-a slăbit și El, urcând Golgota, și te vei prăbuși, asemenea Lui, sub cruce, El Însuși îți va veni în ajutor, fiindcă a fost chemat un om, Simon din Cirene, ca să-L ajute și pe Domnul”, a adăugat Preasfinția Sa.

Recunoștință pentru ctitori

Episcopul vicar Damaschin Dorneanul a transmis un cuvânt de binecuvântare al Arhiepiscopului Calinic al Sucevei și Rădăuților și a oferit diplome și distincții ctitorilor.

Bogdan Mihai Alupoaie, managerul Spitalului Municipal Rădăuți, a primit Ordinul „Mușatinii”, iar părintele Bogdan Vasile Negrea, preot de caritate al spitalului și slujitor al capelei a fost distins cu Ordinul „Mitropolitul Anastasie Crimca”.

Pr. Bogdan Vasile Negrea le-a mulțumit celor doi ierarhi pentru binecuvântare și ctitorilor pentru sprijinirea lucrărilor lăcașului de cult.

Capela spitalului a trecut prin lucrări de renovare în ultimii cinci ani. Acestea au cuprins restaurarea acoperișului, realizarea sistemului de încălzire prin pardoseală, refacerea fațadei și altele.