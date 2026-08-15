Hram la Putna: În vremurile noastre, avem tot mai multă nevoie de Născătoarea de Dumnezeu

„În vremurile noastre, avem tot mai multă nevoie de Născătoarea de Dumnezeu, pentru a învăța cum să înțelegem chemarea lui Dumnezeu, voia Sa și credința deplină în înțelepciunea Lui”, a spus sâmbătă, la hramul Mănăstirii Putna, Mitropolitul Atanasie de Latakia (Patriarhia Antiohiei și a Întregului Orient).

„Prin răspunsul Maicii Domnului: Fie mie după cuvântul tău, s-a învrednicit, pentru credința și ascultarea ei, de cuvântul Domnului: Fericiți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc.”

„Cei care păzesc cuvântul Domnului sunt cei care trăiesc după poruncile Lui, așa cum Fecioara Maria păstra toate în inima ei, devenind astfel chip al smereniei și al sfințeniei”, a mai spus Înaltpreasfinția Sa.

Mitropolitul antiohian a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu Episcopul Ieronim al Daciei Felix și cu Episcopul vicar Damaschin Dorneanul al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Din sobor au mai făcut parte mai mulți stareți, părinți consilieri de la Centrul Eparhial din Suceava, și o delegație de preoți români din regiunea Cernăuți condusă de Părintele Vasile Covalciuc, Protopop de Storojineț.

Unica poruncă dată de Maica Domnului

Părintele Mitropolit Atanasie a subliniat înțelesul unicei porunci pe care le-a dat-o Maica Domnului oamenilor.

„Aceasta este singura poruncă a Maicii Domnului pe care a încredințat-o oamenilor și pe care continuă să o încredințeze lumii: să păzim cuvântul Domnului. Iar răspunsul pe care Maica Domnului l-a dat: Orice vă va spune, faceți! ne tâlcuiește înțelesul mijlocirii”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Domnul Iisus nu este nepăsător față de oameni și față de nevoile lor, însă voiește să audă un glas credincios, încrezător în puterea Sa veșnică; voiește să vadă o inimă care Îi cere cu îndrăzneală și cu încredere, asemenea inimii Maicii Domnului.”

Ce înseamnă a o lua la noi pe Maica Domnului

De asemenea, Înalpreasfințitul Părinte Atanasie, Mitropolit de Latakia, a explicat porunca pe care Domnul ne-a dat-o tuturor prin intermediul ucenicului Său iubit, Sf. Ap. și Ev. Ioan: „Iată, mama ta!” (In. 19, 26). „Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine”.

„A o lua pe Maica Domnului la noi înșine înseamnă a o primi în viața noastră de zi cu zi, în casele noastre, în inimile noastre, în tot ceea ce avem mai de preț. Prin acest cuvânt pe care Domnul l-a rostit de pe cruce: Iată, mama ta!, Maica Domnului a devenit maică a creștinilor care cred în mântuirea adusă de Fiul ei”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Putna, verigă de legătură între Biserici Surori

Oaspetele din Patriarhia Antiohiei a transmis binecuvântarea Patriarhului Ioan al X-lea al Antiohiei și a subliniat dragostea ierarhilor antiohieni pentru Mănăstirea Putna.

„Această sfântă mănăstire a devenit vestită în toată lumea creștină, mai îndeosebi în cea ortodoxă, nu doar ca un loc care strălucește prin spiritualitate și sfințenie, ci și datorită starețului său, Părintele Melchisedec, prin smerenia și dragostea sa”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie.

„Părintele Stareț are o frumoasă legătură cu Biserica noastră antiohiană de mai mulți ani, iar aceasta reprezintă o mărturie a legăturii istorice dintre Patriarhia Ortodoxă a Antiohiei și Patriarhia Ortodoxă Română.”

Hirotesii și premii pentru elevi

În cadrul Liturghiei, Preasfințitul Părinte Ieronim i-a hirotesit protosingheli pe ieromonahii putneni Dositei Iancu, Natanael Melinte și Ambrozie Gavrilă, cel de-al treilea primind și darul duhovniciei prin punerea mâinilor Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul.

Sfânta Liturghie a fost urmată de un recital de cântece închinate Maicii Domnului, susținut de Silvia Mleșniță și Alexandra Dan, și de o ceremonie în cadrul căreia opt elevi cu rezultate deosebite la Evaluarea Națională și la Bacalaureat au fost premiați de Sectorul Educațional-Teologic al Arhiepiscopiei Sucevei.

Darul Maicii Domnului pentru Mănăstirea Putna

La final, Arhim. Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna, a spus că Sf. Ștefan cel Mare și primii monahi ai mănăstirii au dăruit generațiilor următoare de monahi o mare dragoste pentru Maica Domnului. „Iar Maica Domnului i-a răsplătit cu darul pe care îl cere orice întemeietor de loc sfânt: să fie ținută vie candela rugăciunii și a jertfei în acel loc”, a spus părintele stareț.

„În această zi a binecuvântării, îi mulțumim ei pentru tot darul și acoperământul, pentru milă și iertare, pentru rod material și, nădăjduim, duhovnicesc, și pentru pace. Și o rugăm ca această lucrare a ei să fie mereu prezentă cu noi și cu generațiile de călugări pe care le va rândui Dumnezeu, dar și cu generațiile de închinători care își vor pleca genunchii – și mai ales inima –, în fața ei.”

Părintele arhimandrit a mulțumit Părintelui Patriarh Daniel pentru binecuvântarea ca Mitropolitul de Latakia să slujească la Putna, Părintelui Arhiepiscop Calinic al Sucevei și Rădăuților și tuturor ierarhilor și preoților din soborul slujitor.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie de Latakia a primit în dar din partea obștii o Evanghelie în limba arabă și albumul „Veșnicii din Țara Mușatinilor ctitorite în lemn, piatră și culoare”, publicat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Părintele stareț Melchisedec Velnic i-a oferit Părintelui Episcop Ieronim o Sfântă Scriptură legată în piele, iar Părintelui Episcop vicar Damaschin Dorneanul un Apostol jubiliar legat în piele și ornamentat de părinții mănăstirii.

Manifestările de hram continuă

Programul hramului a început vineri, cu scoaterea moaștelor Sfinților Putneni și așezarea lor spre cinstire într-un baldachin din curtea mănăstirii, urmată seara de slujba Privegherii oficiată de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul.

Evenimentele de hram continuă sâmbătă seară cu Privegherea la pomenirea Sf. Martiri Brâncoveni și duminică, zi în care , după Liturghie va fi oficiat Parastasul ctitorilor. Soborul va fi condus tot de Mitropolitul Atanasie de Latakia, care va sluji împreună cu Episcopul Ieronim al Daciei Felix și cu Episcopul Vicar Damaschin Dorneanul al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Duminică, de la ora 17:00, va fi sfințită Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” de la metocul Mănăstirii Putna din Poiana Jiji, județul Suceava.

Toate evenimentele au fost transmise video în direct pe pagina de Facebook și canalul de Youtube al Mănăstirii Putna.

Foto credit: Mănăstirea Putna