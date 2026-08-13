Mănăstirea Putna va celebra hramul istoric de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, în perioada 14-17 august.

Programul va începe vineri, când moaștele Sfântului Ierarh Iacob Putneanul vor fi aduse din Paraclisul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și așezate spre închinare în baldachinul din incinta așezământului monahal. În aceeași zi, de la ora 18:00, va fi oficiată Slujba Privegherii, în cadrul căreia se va cânta Prohodul Maicii Domnului.

În ziua praznicului, prima Sfântă Liturghie va fi săvârșită la ora 01:00, în biserica voievodală, iar de la ora 07:00 va fi oficiat Acatistul Maicii Domnului.

Sfânta Liturghie va începe la ora 08:30 și va fi săvârșită de Mitropolitul Atanasie Fahd de Latakia (Patriarhia Antiohiei și a Întregului Orient), Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților, Episcopul Ieronim al Daciei Felix și Episcopul vicar Damaschin Dorneanul al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Seara, de la ora 18:00, va fi săvârșită slujba Privegherii.

Duminică, 16 august, programul va începe la ora 07:00 cu Acatistul Sfinților Martiri Brâncoveni, urmat, de la ora 08:30, de Sfânta Liturghie arhierească, săvârșită de aceiași patru ierarhi. După Liturghie, la ora 11:45, va fi oficiat parastasul pentru ctitorii Mănăstirii Putna.

Tot duminică, de la ora 17:00, va avea loc sfințirea bisericii de la Metocul „Acoperământul Maicii Domnului” al Mănăstirii Putna, din Poiana Jiji, județul Suceava. Manifestările dedicate hramului se vor încheia luni, când moaștele Sfântului Ierarh Iacob Putneanul vor fi duse înapoi în Paraclisul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”.

Mănăstirea Putna a fost ctitorită de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare în urmă cu 560 de ani, fiind deopotrivă un important centru de viață duhovnicească și un reper al culturii și identității românești.

Foto credit: Mănăstirea Putna