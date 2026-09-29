Ziua Mondială a Inimii atrage atenția asupra bolilor cardiovasculare

Ziua Mondială a Inimii este marcată anual în data de 29 septembrie și atrage atenția asupra bolilor cardiovasculare, principala cauză de deces la nivel mondial, potrivit Federației Mondiale a Inimii (WHF).

Tema zilei din 2026 se intitulează „Don’t Miss a Beat” și subliniază importanța recunoașterii semnelor și simptomelor bolilor cardiovasculare.

Sărbătoarea a fost instituită de Federația Mondială a Inimii în anul 1999, cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și al UNESCO.

Potrivit Agerpres, prima celebrare oficială a zilei a avut loc în anul 2000, odată cu Jocurile Olimpice de la Sydney, cu sloganul inaugural „Lasă să bată”, subliniind importanța activității fizice în prevenirea bolilor de inimă și a accidentului vascular cerebral.

Laboratorul inimii

Cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii, Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice şi Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, au anunțat lansarea proiectului „Laboratorul Inimii – un proiect de prevenţie cardio-reno-metabolică în comunitate”.

Proiectul se adresează în special adulţilor de peste 35 de ani şi celor care au deja factori de risc cardiovascular, transmit inițiatorii într-un comunicat de presă.

Participanţii vor învăţa cum să îşi măsoare corect tensiunea arterială şi pulsul, cum să înţeleagă mai bine factorii de risc cardio-reno-metabolic, cum să utilizeze un jurnal personal de sănătate şi instrumente digitale de monitorizare şi cum să acceseze consultaţiile şi investigaţiile disponibile prin pachetele de prevenţie.