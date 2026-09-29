Pr. Nicolae Dascălu își conduce mama pe ultimul drum pământesc, întru nădejdea Învierii

Redacția Ziarului Lumina al Patriarhiei Române și-a anunțat marți solidaritatea cu Pr. Nicolae Dascălu, Consilier Patriarhal Onorific, în contextul trecerii la Domnul a mamei sale, Zamfira Dascălu.

„Ne rugăm lui Dumnezeu să odihnească sufletul roabei Sale, Zamfira, împreună cu drepții. Veșnica ei pomenire din neam în neam!”

Trupul doamnei Zamfira a fost depus la capela Parohiei „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Bogdănești, județul Bacău, anunță Ziarul Lumina.

Părintele Consilier Patriarhal Onorific Nicolae Dascălu a condus timp de aproape două decenii Publicațiile Lumina ale Patriarhiei Române, iar în prezent este Editor Senior la Publicațiile Lumina.

Despărțirea de părinții după trup este întotdeauna grea, dar mereu mângâiată de nădejdea Învierii.