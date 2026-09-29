Un ultim omagiu pentru părintele Nicu Moldoveanu: Programul funeraliilor

Parohia „Sf. Elefterie” – Nou din Capitală a anunțat programul funeraliilor preotului profesor Nicu Moldoveanu.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al părintelui a fost depus marți la Biserica „Sf. Ecaterina” – paraclis universitar al Facultății de Teologie Ortodoxă din București. La ora 17:00, va fi oficiată slujba Stâlpilor.

Miercuri, până la orele prânzului, sicriul va fi mutat la Biserica „Sf. Elefterie” – Nou. De asemenea, de la ora 18:00, va fi săvârșită slujba Stâlpilor.

După Sfânta Liturghie de joi, va avea loc slujba înmormântării. Părintele Nicu Moldoveanu va fi înhumat la cimitirul Cernica 2.

Compozitor, dirijor și muzicolog bizantinist

Părintele Nicu Moldoveanu s-a născut în data de 20 octombrie 1940 în comuna Brătianu, astăzi Scânteia, din județul Ialomița, într-o familie cu 11 copii. Din copilărie a deprins abecedarul credinței și tot de mic a descoperit pasiunea pentru cântarea la strană, de care nu s-a mai despărțit niciodată.

Discipol și succesor la catedră al profesorului Nicolae Lungu, a devenit lector, conferențiar și profesor la catedra de muzică bisericească a Facultății de Teologie Ortodoxă din București.

A efectuat cursuri dirijorale și de compoziție muzicală la Academia de Muzică și Arte Reprezentative din Viena. A susținut numeroase concerte, a tipărit cărți de cântări bisericești necesare stranei, antologii corale pentru coruri bărbătești și mixte.

Munca sa de cercetare s-a concretizat în publicarea a numeroase studii și volume de muzicologie bizantină, ediții critice, dicționare, volume monografice și volume de poezii religioase.

Părintele Nicu Moldoveanu a trecut la cele veșnice duminică, 27 septembrie, la vârsta de 85 de ani.